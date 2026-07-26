Se supo: Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani Después de años de su ruptura, la bailarina decidió abrir su corazón para contar cómo fue que se enteró que su pareja la había traicionado. Agregar C5N en









Reveló detalles que hasta el momento no se había animado a contar. Redes sociales

Ya pasó un tiempo desde la separación de Luciano Castro y Flor Vigna, que se confirmó en febrero de 2024. Sin embargo, la cantante volvió a hacer referencia al vínculo y contó puntualmente cómo fue que descubrió la infidelidad con Griselda Siciliani.

Todo salió a la luz a partir de una entrevista que brindó en México, donde respondió sin filtros a una consulta sobre una experiencia personal que marcó su vida amorosa. Al recordar aquel episodio, contó cómo descubrió la infidelidad de su expareja: “A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina, fue muy viral. Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica... no, decía como ‘jaja qué lindo’ pero bueno me quedé ahí, me huele mal y bueno entonces me tenté y lo revisé, cosa que no hacía nunca, y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella”, lanzó Flor.

Luego, explicó que revisar el teléfono nunca había sido una costumbre suya, aunque en esa ocasión la sospecha fue más fuerte y decidió hacerlo: “Como que ella decía ‘soñé con vos’ pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel. Me dijo ‘¿qué te pasa?’, le dije bueno, ‘cometí el error de revisar tu celular y vi esto’. Me dijo ‘no, te juro que es una compañera que nada que ver’”.

Luciano Castro y Flor Vigna estuvieron juntos hasta 2024. Aparentemente, ese episodio fue una excepción impulsada por lo que sintió en ese momento: “Es que yo tampoco no tengo el perfil de una mina celosa, no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato... la intuición de nosotras".

Luego agregó sobre las constantes promesas de amor que recibía: “Pero bueno y esa es la que me enteré, después no sé. Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida, que yo iba a llegar a todo lo que quiera… esos son los peores”.