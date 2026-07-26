26 de julio de 2026 Inicio
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Alerta sanitaria: el ébola ya dejó más de 1.350 muertos en el Congo

El virus continúa en una fase de alta transmisión y ya supera los 3.000 casos de contagio en el país africano, mientras las autoridades sanitarias se enfocan en detener la propagación.

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La epidemia se declaró el 15 de mayo y se cobró más de 1300 vidas en el país africano.

La epidemia se declaró el 15 de mayo y se cobró más de 1300 vidas en el país africano.

El virus del ébola ya se cobró 1.354 vidas y los contagios confirmados superaron los 3.075 casos en la República Democrática del Congo, según el último boletín oficial. La epidemia, declarada el pasado 15 de mayo en el este del país, mantiene una tasa de letalidad del 44% y continúa en fase de alta transmisión, con cinco provincias afectadas.

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Actualmente, 755 personas permanecen internadas o aisladas, mientras que 556 pacientes lograron recuperarse, mientras que el rastreo de contactos alcanza el 76,4%, un dato clave para frenar la propagación, aunque las autoridades sanitarias advierten que la situación sigue siendo crítica y requiere un esfuerzo sostenido de asistencia y prevención.

Por su parte, el Gobierno congoleño reiteró que continuará fortaleciendo el seguimiento de contactos, la capacidad de diagnóstico y las tareas de vigilancia para intentar contener una enfermedad que ya se convirtió en una de las emergencias sanitarias más graves de los últimos años.

La epidemia ataca principalmente a cinco provincias: Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, además de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

A esta problemática se sumó que los trabajadores sanitarios de un centro de tratamiento de ébola en el este del Congo se declararon en huelga el sábado por problemas de pago, lo que interrumpió la atención a los pacientes en el epicentro del brote, que crece rápidamente.

“Necesitamos que nos paguen, porque, mientras tanto, la enfermedad se propaga en el centro de tratamiento”, expresó Martín Bolombi, uno de los trabajadores. Los trabajadores manifestaron que "las bonificaciones adeudadas afectan la moral y complican la atención de los pacientes" y reclamaron al Gobierno congoleño que salde los atrasos para poder retomar la labor sanitaria. “Ya he tenido cinco personas que han muerto y que todavía están ahí dentro. Debe encontrarse una solución para nosotros”, reclamó categórico.

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