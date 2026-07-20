Lo que no se vio: el altercado del Ratón Ayala con un futbolista de España

El ayudante de campo de Lionel Scaloni tuvo un cruce con un jugador del conjunto europeo la cabo de la final del Mundial 2026.

La conclusión de la final del Mundial 2026 desató una serie de incidentes sobre el césped tras el pitazo final. Mientras el entrenador Lionel Scaloni y su ayudante de campo Walter Samuel realizaban esfuerzos para calmar los ánimos de sus dirigidos, quienes reaccionaron ante las cargadas de los futbolistas europeos en la mitad de la cancha, un impensado altercado físico se robó la atención de los presentes a unos pocos metros del tumulto principal.

En medio del nerviosismo reinante en el Estadio MetLife de Nueva Jersey , el histórico y respetado miembro del cuerpo técnico de la Albiceleste Fabián "Ratón" Ayala protagonizó un inesperado altercado al abalanzarse directamente contra un rival en una secuencia que fue captada por la mirada atónita de los espectadores.

El asistente de la Selección argentina canalizó su frustración directamente sobre la figura de Dani Olmo , el atacante de la Roja. El "Ratón" sujetó con fuerza la indumentaria del mediocampista ofensivo y le propinó un golpe al futbolista, quien no llegó a reaccionar.

Afortunadamente, el cruce no derivó en un conflicto de mayor escala gracias a la rápida intervención del defensor Eric García , quien se encargó de separar a las partes tras haber mantenido segundos antes un fuerte cruce con el volante Leandro Paredes.

Con las pulsaciones al límite por el resultado adverso y frente a las inmediatas provocaciones verbales que ensayaron los futbolistas europeos durante sus celebraciones, el volante Leandro Paredes fue el primero en perder la calma en el epicentro del campo de juego.

La transmisión oficial capturó el momento exacto en el que el defensor Eric García festejaba a los gritos en el círculo central junto a varios integrantes de la Roja. En apenas unos instantes, el número 5 de la Albiceleste irrumpió en medio del festejo rival y tomó del cuello al futbolista ibérico, desatando un tumulto generalizado a escasos metros de uno de los jueces de línea que seguía de cerca los acontecimientos.

LA BRONCA DE PAREDES CON GAVI Y ERIC GARCÍA. pic.twitter.com/0B8yant0o0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026

El director técnico Lionel Scaloni y su ayudante Walter Samuel intervinieron de forma inmediata para intentar calmar las aguas y separar a los protagonistas. Sin embargo, la situación sumó un nuevo foco de conflicto cuando Gavi intentó golpear al mediocampista surgido en Boca; en ese contexto, y con Thiago Almada intentando mediar, el volante argentino sujetó la pechera del hombre del Barcelona y lo derribó contra el césped.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores. A pesar de que los incidentes se desencadenaron una vez finalizado el tiempo reglamentario, las agresiones físicas del futbolista de la Selección fueron asentadas en el reporte oficial por el árbitro esloveno Slavko Vincic, quien decretó la tarjeta roja para el mediocampista con el partido concluido.