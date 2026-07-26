26 de julio de 2026 Inicio
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El Frente Renovador aseguró que los ataques de Javier Milei a Lula da Silva "perjudican los intereses de Argentina"

El espacio liderado por Sergio Massa emitió un comunicado en el que mostró preocupación por la confrontación del Presidente contra el principal socio comercial del país. "Ponen en riesgo la producción, las exportaciones y el trabajo argentino", lamentaron.

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Lula da Silva junto a Sergio Massa. 

Lula da Silva junto a Sergio Massa. 

Crecen las repercusiones en el arco político nacional por los ataques discursivos del presidente Javier Milei a su par brasilero, Lula Da Silva y las denuncias de intromisión en la campaña antiargentina, luego de su viaje a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El Frente Renovador emitió un comunicado este domingo donde aseguró que la confrontación con el principal socio comercial del país "perjudica los intereses de Argentina" y "ponen en riesgo la producción, las exportaciones y el trabajo".

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En el escrito, titulado “en defensa de la alianza productiva con Lula y Brasil”, el espacio liderado por Sergio Massa expresó el “respaldo a una política de integración regional basada en la producción, el trabajo y el desarrollo” y consideraron que “los agravios del Gobierno nacional al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, perjudican directamente los intereses de la Argentina”.

A su vez, expusieron que el respeto al principal socio comercial del país no es un exabrupto menor, "es un costo económico concreto que terminan pagando las PyMEs, las exportaciones y los trabajadores argentinos".

En este marco, los dirigentes massistas de todo el país y de distintos niveles de representación institucional, coincidieron en que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión.

En este sentido, la diputada Sabrina Selva señaló que detrás del vínculo bilateral "hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial" y reclamó la necesidad de "recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez".

El diputado Diego Giuliano y presidente del FR sostuvo que "un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial", y advirtió que "cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores". Mientras que la legisladora Cecilia Moreau calificó como "inaceptables" los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que "jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario".

Por su parte, la diputada Jimena López afirmó que "la unidad también se construye mirando a la región" y remarcó que "la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro". A su vez, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez expresó que "los líderes siempre hermanan a sus pueblos" y que la región "volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto".

En la misma línea de crítica y reflexión, la diputada nacional Marina Salzmann sostuvo que Brasil debe ser "un aliado indiscutible para el desarrollo que necesita Argentina" y afirmó que el país necesita una conducción que "busque oportunidades para nuestro país y promueva el crecimiento económico con inclusión social".

Por su parte, el diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge "Koky" Araujo, afirmó: "Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país".

Su par provincial, Alexis Guerrera y ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, se expresó en la misma sintonía, al destacar que Brasil es el "principal socio comercial" de la Argentina y sentenció: "Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral".

Por su parte, el diputado provincial Rubén Eslaiman expresó: "En la diversidad de nuestras historias, Argentina y Brasil somos hermanos de América del Sur. Unidos por el diálogo, el respeto mutuo y la voluntad de construir un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo", y añadió: "con el gobierno de Brasil y el Presidente Lula, renovamos el compromiso de trabajar juntos por nuestros pueblos. ¡Unidad sudamericana!".

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