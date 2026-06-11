Mundial 2026: se confirmó si Dibu Martínez jugará en el debut de la Selección argentina

El arquero de la albiceleste se sometió a estudios médicos debido a la fractura que sufrió en un dedo, de cara al partido de la albiceleste contra Argelia que se jugará el martes.

El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez , ingresó a la última parte de la recuperación de la fractura que sufrió en el dedo anular de su mano derecha y se espera que sea titular en el debut de la albiceleste en el Mundial 2026 contra Argelia , que será el martes a las 22 por el Grupo J.

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Según consignó el periodista Gastón Edul en TyC Sports, el futbolista de la albiceleste se sometió a estudios que tuvieron resultados positivos y los médicos de la Selección le retiraron el yeso para que se coloque los guantes en el entrenamiento de este jueves , aunque permanecerá con una protección.

Martínez realizó entrenamientos particulares con el equipo, ya que en días anteriores sólo practicó con una mano y sus pies para preservar su dedo lesionado. Además, el entrenador Lionel Scaloni lo marginó de los partidos amistosos contra Honduras (2-0) e Islandia (3-0), ya que en esos encuentros alternaron en el arco Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

La lesión se produjo durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Sin embargo, el marplatense aguantó el dolor y atajó igual en el triunfo por 3-0 que consagró campeón al equipo inglés, pero encendió las alarmas en la Selección.

"La verdad que es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. No hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo. Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado, pero son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender a Aston Villa", expresó el arquero en diálogo con ESPN, luego del encuentro de Aston Villa.

Medios europeos aseguran que un gigante de Italia quiere a Dibu Martínez

El nombre de Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en uno de los más mencionados en las últimas horas luego que medios italianos aseguraran que después del Mundial 2026 dejará Aston Villa y se sumará al plantel de Juventus.

La Gazzetta Dello Sports aseguró que el conjunto de Turín fue quien dio el paso decisivo en su búsqueda de un nuevo arquero titular: se contactó con el campeón del mundo y alcanzaron un acuerdo de palabra. En tanto, Aston Villa no opondría al pase, aunque no será sencilla la negociación por el acuerdo económico.

Por su parte, aportando más información Sky Sport de Italia aseguró que Dibu "aceptó un contrato de tres años hasta 2029" y que el acuerdo se facilitó luego que el marplatense aceptara reducir su salarial con respecto a lo que gana actualmente en la Premier League.

“Martínez acepta un contrato de tres años con un salario reducido en comparación con lo que ganaba en Inglaterra, para facilitar su traspaso a la Juve (un paso que considera crucial para su carrera y para tener la oportunidad de ganar títulos)”, indicaron.

La decisión de querer sumar al campeón del mundo se debe a que desde la Vecchia Signora busca obtener al arquero por su experiencia y trayectoria internacional, con el objetivo de fortalecer el arco y apuntalar un plantel que aspira a pelear los primeros puestos tanto en la Serie A como en los torneos continentales.