La pareja habría decidido poner fin a su matrimonio después de casi tres años, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores, y ya crecen las especulaciones sobre los motivos.

La actriz Margaret Qualley y el productor musical Jack Antonoff habrían decidido terminar su matrimonio luego de casi tres años juntos. La información fue publicada por la revista People, que aseguró que la pareja atraviesa una fuerte crisis y busca resolver su situación lejos de la exposición pública.

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La noticia trascendió pocos días después de que Antonoff asistiera sin Qualley a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York . La ausencia de la actriz llamó la atención de los fanáticos y alimentó los primeros rumores sobre una posible separación.

Mientras el productor asistió acompañado por su hermana Rachel Antonoff, la protagonista de La sustancia permaneció en las localidades de Kingston y Woodstock, en el estado de Nueva York, junto a una amiga y su perro. En un primer momento, algunos medios atribuyeron su faltazo a compromisos laborales.

Hasta el momento, ni Qualley ni Antonoff hicieron declaraciones públicas sobre las versiones de ruptura y sus representantes tampoco respondieron a las consultas de la prensa estadounidense.

El romance salió a la luz en agosto de 2021, cuando ambos fueron fotografiados juntos por primera vez en Brooklyn. Al año siguiente oficializaron la relación, anunciaron su compromiso y, en agosto de 2023, celebraron una boda en Nueva Jersey rodeados de familiares, amigos y varias figuras de Hollywood.

Entre los invitados estuvieron Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey. Además, Antonoff contó tiempo atrás que supo que Qualley era la indicada en "el segundo" en el que la vio en una fiesta y que incluso pidió permiso a la hermana de la actriz antes de proponerle casamiento en París.

Margaret Qualley y Jack Antonoffen se casaron en agosto de 2023, en Nueva Jersey. Redes sociales

Las declaraciones de amor que quedaron en el pasado

En distintas entrevistas, ambos hablaron públicamente sobre la solidez de la relación. "Estoy muy feliz de haber encontrado a mi persona. Es real. Es increíble. Es el mejor sentimiento del mundo", había expresado Qualley en una charla con Harper's Bazaar.

Meses después, la actriz volvió a dedicarle palabras de amor durante una entrevista con Cosmopolitan. "Jack me hace sentir segura y cómoda. Pasé tantos años tratando de ser la chica perfecta para alguien, pero no puedo mentirle a Jack", sostuvo. Esas declaraciones volvieron a viralizarse tras conocerse la versión de la ruptura.