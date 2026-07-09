Javier Milei: "Este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia"

Desde la Casa Histórica de Tucumán, el Presidente encabezó la vigilia por los 210 años de la Independencia. Ratificó la agenda de reformas que impulsará en el Congreso y anunció: "Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno".

Javier Milei, presidente de Argentina, en el acto del 9 de julio en Tucumán.

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche el acto central por un nuevo aniversario de la Independencia argentina desde la Casa Histórica de Tucumán, donde brindó un discurso ante funcionarios nacionales, mandatarios provinciales e invitados especiales.

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La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con las actividades protocolares previstas para la vigilia del 9 de Julio. Luego, el mandatario tomó la palabra en un mensaje en cadena nacional, en el que se esperaba que hiciera un repaso por la situación política y económica del país, además de plantear los principales objetivos de su gestión.

El jefe de Estado viajó a Tucumán acompañado por todo su Gabinete y compartió el acto con un grupo de gobernadores que aceptaron la invitación del Gobierno nacional para participar de la conmemoración. La imagen volvió a mostrar al oficialismo junto a varios mandatarios provinciales, en un escenario cargado de simbolismo por tratarse del lugar donde se declaró la Independencia en 1816.

En su discurso, que comenzó minutos despues de la medianoche, el Presidente aseguró que su gestión llevó adelante "el ajuste más grande de la historia de la humanidad" y destacó que, entre las principales medidas económicas, el Gobierno eliminó el cepo cambiario, aprobó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que "alcanzó una importante cifra de compromisos de inversión", y sostuvo más de dos años consecutivos de superávit fiscal.

En ese sentido, Milei afirmó que la administración nacional está "desendeudando el país", avanzó con una baja y eliminación de impuestos y logró el regreso del crédito hipotecario. También remarcó que se incrementaron las transferencias directas destinadas a los sectores más vulnerables.

El mandatario además destacó la aprobación de distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno desde diciembre de 2025, entre ellas el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Nacional. Según sostuvo, esas medidas buscan ampliar la generación de empleo y brindar un marco de mayor previsibilidad para las inversiones.

Durante su discurso, Milei también hizo referencia al acuerdo interino alcanzado en el Mercosur y aseguró que el conjunto de las reformas implementadas "significa más tranquilidad y más empleo" para los argentinos.

Por último, el Presidente sostuvo que el Gobierno consiguió llevar adelante una profunda transformación económica "sin default y sin complicaciones" y afirmó que, en la actualidad, el equipo económico argentino "es celebrado a nivel mundial".

Quiénes participaron del acto por el Día de la Independencia

Además de Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participaron ministros del Gabinete nacional y gobernadores de distintas provincias, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez, en representación de Santiago del Estero, además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

También asistió la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien horas antes había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó la resistencia durante las Invasiones Inglesas de 1807, en otro gesto que volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional.