Golpe egipcio: Yasser Ibrahim ganó de cabeza y puso el 1-0 ante Argentina El defensor egipcio convirtió a los 15 minutos del primer tiempo tras un centro desde la izquierda y sorprendió a la Selección en un partido intenso y muy parejo. Por Agregar C5N en









Golpe egipcio: Yasser Ibrahim ganó de cabeza y puso el 1-0 ante Argentina

Egipto sorprendió a la Argentina con un gol de cabeza de Yasser Ibrahim. a los 15 minutos. El defensor se elevó dentro del área y conectó de cabeza un centro lanzado desde la izquierda para vencer al arquero argentino y establecer el 1-0 en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

En la jugada, Ibrahim le ganó la posición a Lisandro Martínez, que era el encargado de marcarlo dentro del área. El cabezazo salió preciso y dejó sin reacción a Emiliano "dibu" Martínez que no pudo hacer más que mirar pasar la pelota.

Más allá de la ventaja egipcia, el encuentro se juega con mucha intensidad y resulta muy parejo. Argentina busca reaccionar rápidamente, mientras Egipto intenta aprovechar los espacios que aparecen en cada recuperación.

5 minutos después del golpe egipcio, argentina tuvo la oportunidad de empatarlo desde los 12 pasos luego de una falta cometida a Nicolás Tagliafico, pero el arquero Mostafa Shobeir adivinó el palo y le atajó el penal a Lionel Messi.