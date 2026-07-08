"Si me gusta, le doy": Yuyito González recordó su fugaz pero intenso romance con Pappo

Tras su separación del presidente Javier Milei, Yuyito González volvió a abrir el baúl de los recuerdos y habló de su fugaz pero intenso romance con Pappo durante un verano cordobés. Las redes sociales no tardaron en reaccionar y desempolvaron una vieja entrevista televisiva entre ambos, donde la química era evidente y alimenta la leyenda del affaire.
En ese cruce, el guitarrista dejó una frase que quedó inmortalizada: “Si me gusta, le doy”, respondió con picardía ante una pregunta de la conductora y luego se ahogó con el café cuando la blonda le consultó si tomaba viagra, la pastilla para la disfuncion erectil.
“Fuiste mía un verano”, dice la canción de Leonardo Favio, y esa frase parece hecha a medida para describir el affaire entre Amalia “Yuyito” González y Norberto “Pappo” Napolitano en Córdoba. Según recordó la propia protagonista, el guitarrista la había conquistado con su estilo frontal y un carisma que desbordaba escenarios y veranos. “Era un loco lindo”, resumió Yuyito, dejando en claro que aquella mezcla de rebeldía y ternura fue lo que la atrapó.
“Resulta que eran tiempos en que estábamos en Córdoba. Yo estaba trabajando, haciendo temporada en Córdoba, y este venía en los veranos porque era muy amigo de David Lebón. Y David salía con Pata Villanueva un verano. Locuras, locuras divertidas. Por ejemplo para conquistarme agarraba Pappo y se tiraba en el medio del asfalto a parar el tránsito acostado. Se tiraba. Era un loco lindo, un loco lindo. Y se tiraba en el medio de la calle. Era atrevido”, relató Yuyito.
“Pappo era muy divertido. Y ese verano estaba inspiradísimo conmigo y después, como a mí me gustaba mucho Aerosmith, él me llevó a verlos cuando estuvo acá en Buenos Aires. Fue un flirteo divino. Besos al cielo para Pappo. No, no le vamos a poner ningún título. Solamente un flirteo. ¿Les gusta?”, cerró la historia de su fugaz pero intenso romance con el Carpo.
El romance breve, intenso y recordado volvió a salir a la luz este miércoles porque Marina Calabró, en su ciclo junto a Luis Ventura, repasó primero la pelea de la exvedette con Adriana Salgueiro y destacó que Yuyito suele “bendecir” a sus detractores.
En ese contexto, Primicias Ya emitió un clip donde González decía: “Se han burlado hasta de mi fe, pero yo los bendigo… Pappo diría: buscate un trabajo honesto”. Luego, Calabró admitió desconocer el vínculo entre la conductora y el guitarrista y mostró otro fragmento en el que Yuyito relataba su relación: “Pappo era un tipo extraordinario, un loco audaz, inteligente… tuvimos un contacto corto porque tenía muchas mujeres también”.