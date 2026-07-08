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"Si me gusta, le doy": Yuyito González recordó su fugaz pero intenso romance con Pappo

La conductora y expareja de Javier Milei contó la historia que mantuvo con el músico y las redes recordaron una desopilante entrevista donde se pudo ver la química entre los dos que dan fe del affaire relatado por la blonda.

Yuyito González vivió un romance fugaz con El Carpo.

Yuyito González vivió un romance fugaz con El Carpo.

Tras su separación del presidente Javier Milei, Yuyito González volvió a abrir el baúl de los recuerdos y habló de su fugaz pero intenso romance con Pappo durante un verano cordobés. Las redes sociales no tardaron en reaccionar y desempolvaron una vieja entrevista televisiva entre ambos, donde la química era evidente y alimenta la leyenda del affaire.

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En ese cruce, el guitarrista dejó una frase que quedó inmortalizada: “Si me gusta, le doy”, respondió con picardía ante una pregunta de la conductora y luego se ahogó con el café cuando la blonda le consultó si tomaba viagra, la pastilla para la disfuncion erectil.

“Fuiste mía un verano”, dice la canción de Leonardo Favio, y esa frase parece hecha a medida para describir el affaire entre Amalia “Yuyito” González y Norberto “Pappo” Napolitano en Córdoba. Según recordó la propia protagonista, el guitarrista la había conquistado con su estilo frontal y un carisma que desbordaba escenarios y veranos. “Era un loco lindo”, resumió Yuyito, dejando en claro que aquella mezcla de rebeldía y ternura fue lo que la atrapó.

“Resulta que eran tiempos en que estábamos en Córdoba. Yo estaba trabajando, haciendo temporada en Córdoba, y este venía en los veranos porque era muy amigo de David Lebón. Y David salía con Pata Villanueva un verano. Locuras, locuras divertidas. Por ejemplo para conquistarme agarraba Pappo y se tiraba en el medio del asfalto a parar el tránsito acostado. Se tiraba. Era un loco lindo, un loco lindo. Y se tiraba en el medio de la calle. Era atrevido”, relató Yuyito.

Pappo era muy divertido. Y ese verano estaba inspiradísimo conmigo y después, como a mí me gustaba mucho Aerosmith, él me llevó a verlos cuando estuvo acá en Buenos Aires. Fue un flirteo divino. Besos al cielo para Pappo. No, no le vamos a poner ningún título. Solamente un flirteo. ¿Les gusta?”, cerró la historia de su fugaz pero intenso romance con el Carpo.

El romance breve, intenso y recordado volvió a salir a la luz este miércoles porque Marina Calabró, en su ciclo junto a Luis Ventura, repasó primero la pelea de la exvedette con Adriana Salgueiro y destacó que Yuyito suele “bendecir” a sus detractores.

En ese contexto, Primicias Ya emitió un clip donde González decía: Se han burlado hasta de mi fe, pero yo los bendigo… Pappo diría: buscate un trabajo honesto”. Luego, Calabró admitió desconocer el vínculo entre la conductora y el guitarrista y mostró otro fragmento en el que Yuyito relataba su relación: “Pappo era un tipo extraordinario, un loco audaz, inteligente… tuvimos un contacto corto porque tenía muchas mujeres también”.

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