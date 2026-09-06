6 de septiembre de 2026 Inicio
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River busca ratificar su levantada y empata 0-0 con Independiente Rivadavia en el Monumental

El Millonario, en el segundo partido con la dirección técnica de Leonardo Ponzio, iguala sin goles con el conjunto mendocino por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
River recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza.

River recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza.

C5N

River empata 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El Millonario busca su segundo triunfo consecutivo con la dirección técnica de Leonardo Ponzio y meterse en las posiciones de clasificación a los playoffs, mientras que el equipo de Alfredo Berti pretende dar el golpe en Núñez. El árbitro principal es Nicolás Ramírez y Hernán Mastángelo está a cargo del VAR.

River recibe a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura con la obligación de seguir escalando tras su triunfo ante Banfield.
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La primera chance fue para Independiente Rivadavia, a través de un remate de tiro libre de Matías Fernández en un tiro libre muy cerca del área de River pero la pelota pegó en la barrera. Luego, Sebastián Driussi respondió en el Millonario con un cabezazo débil que atrapó el arquero Nicolás Bolcato.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Leonardo Ponzio, DT de River.

La intención del flamante DT es que los futbolistas sumen confianza luego de la tormentosa salida de Coudet y afianzar un equipo que en varios fragmentos mostró un alto nivel colectivo contra el Taladro, especialmente con las conexiones entre Thiago Almada y Ángel Correa.

La victoria sería fundamental para el equipo de Núñez, ya que le permitiría treparse a la octava posición de la Zona B del Clausura y meterse entre los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 en la tabla anual, aunque el principal objetivo del equipo es ingresar a la Copa Libertadores.

Por su parte, el DT del conjunto mendocino, Alfredo Berti, dispuso que Alejo Osella reemplace a Sheiko Studer y Juan Manuel Elordi a Leonel Bucca en el sector defensivo y Álex Arce a Maximiliano Salas en la ofensiva, después de la victoria 3-1 sobre Racing en Mendoza. El exdelantero de River está a préstamo en Independiente Rivadavia y no integra el equipo ya que los clubes acordaron que la Lepra debía abonar u$s500 mil para que juegue de titular

River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
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