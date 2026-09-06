River busca ratificar su levantada y empata 0-0 con Independiente Rivadavia en el Monumental El Millonario, en el segundo partido con la dirección técnica de Leonardo Ponzio, iguala sin goles con el conjunto mendocino por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









River recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza. C5N

River empata 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El Millonario busca su segundo triunfo consecutivo con la dirección técnica de Leonardo Ponzio y meterse en las posiciones de clasificación a los playoffs, mientras que el equipo de Alfredo Berti pretende dar el golpe en Núñez. El árbitro principal es Nicolás Ramírez y Hernán Mastángelo está a cargo del VAR.

La primera chance fue para Independiente Rivadavia, a través de un remate de tiro libre de Matías Fernández en un tiro libre muy cerca del área de River pero la pelota pegó en la barrera. Luego, Sebastián Driussi respondió en el Millonario con un cabezazo débil que atrapó el arquero Nicolás Bolcato.

Ponzio repite el equipo de River que derrotó 3-2 a Banfield en el Florencio Solá, en una muestra de respaldo a la levantada futbolística del equipo tras la renuncia de Eduardo Coudet. De esta manera, Fausto Vera es uno de los mediocampistas titulares ante la ausencia de Aníbal Moreno por una contractura lumbar por la cual quedó marginado de la lista de concentrados mientras se recupera.

Leonardo Ponzio, DT de River. La intención del flamante DT es que los futbolistas sumen confianza luego de la tormentosa salida de Coudet y afianzar un equipo que en varios fragmentos mostró un alto nivel colectivo contra el Taladro, especialmente con las conexiones entre Thiago Almada y Ángel Correa.

La victoria sería fundamental para el equipo de Núñez, ya que le permitiría treparse a la octava posición de la Zona B del Clausura y meterse entre los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 en la tabla anual, aunque el principal objetivo del equipo es ingresar a la Copa Libertadores.