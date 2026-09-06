7 de septiembre de 2026 Inicio
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Detuvieron a Eluney, la viuda negra VIP de 21 años acusada de desvalijar a un hombre en Pilar

La Policía Bonaerense apresó en José C. Paz a la joven que está acusada de drogar y robarle a una víctima en julio pasado. Durante los operativos cayeron dos cómplices extranjeros, mientras que otros dos permanecen prófugos.

Por
Lourdes Milagros Rodríguez

Lourdes Milagros Rodríguez, la joven de 21 años que se hacía llamar "Eluney".

Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron en José C. Paz a Lourdes Milagros Rodríguez, una joven de 21 años acusada de robarle a un hombre. El hecho ocurrió el 24 de julio en la localidad de Pilar, luego de que la mujer sedó a la víctima en su propia casa para sustraerle dinero y objetos de valor.

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El hombre de 31 años contactó a la acusada mediante la red social Instagram, donde ella utilizaba el nombre "Eluney". Ambos acordaron un encuentro en el domicilio de la víctima para compartir unas bebidas.

Tras ingerir los tragos, el dueño de la casa perdió el conocimiento por completo. Al despertar, notó la falta de dinero en efectivo, moneda extranjera, una consola de videojuegos, una computadora, un teléfono y las llaves de su vivienda.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el escape. Las imágenes captaron el vehículo utilizado para la fuga y permitieron identificar a la principal sospechosa junto a uno de sus cómplices.

Cayó la viuda negra "Eluney": la pesquisa policial sumó nuevos detenidos

El operativo principal ocurrió en el barrio María Teresa de Calcuta, donde los agentes capturaron a la joven. En esa casa, la policía secuestró teléfonos, dinero, un perfume de la víctima, ropa y cuatro frascos con gotas sedantes.

La revisión del celular de la detenida orientó a los detectives hacia otro domicilio en el partido de Merlo. En ese lugar interceptaron un auto con dos hombres a bordo: un ciudadano venezolano apresado por el robo y un joven chileno demorado por encubrimiento.

Las autoridades confirmaron que la principal acusada registraba un pedido de captura previo por venta de estupefacientes. En paralelo, la Justicia busca a otros dos hombres que participaron del asalto y continúan prófugos.

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