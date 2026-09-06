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Un exGran Hermano sufrió un grave accidente e hizo un descargo furioso en redes: "Casi nos mata"

El influencer salió a divertirse, pero la noche terminó en un violento accidente automovilístico que puso en riesgo su vida y la de sus acompañantes. "Gente de mierda que sale y toma alcohol", lanzó.

Un exparticipante de Gran Hermano 2022 tuvo un accidente que puso ser fatal.

Un exparticipante de Gran Hermano 2022 tuvo un accidente que puso ser fatal.

Un exparticipante de Gran Hermano salió a divertirse, pero la salida terminó en un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Según testigos, su vehículo perdió el control cuando fue impactado por otro auto que pasó en rojo, El hecho ocurrió durante la madrugada y obligó a la intervención de personal médico y policial en el lugar.

Un forense londinense concluyó que el relleno inyectado durante el tratamiento estético fue mortal.
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Tomás Holder sufrió un accidente con su auto que pudo ser fatal y realizó un descargo furioso en sus redes sociales. Las imágenes muestran cómo quedó su auto tras el fuerte impacto que le provocó otro vehículo que "pasó en rojo" según él mismo describió en sus videos. "El mala leche este nos acaba de chocar y casi nos mata", expresó.

"Casi nos mata este asesino pasando en rojo. Estoy todo golpeado, me duele todo el cuerpo", se quejó con dolor el influencer mientras mostraba la escena. "Estoy en shock, realmente no lo puedo creer. Tengo golpes en las piernas, cabeza, nos duele todo", añadió.

“Gente de mierda que sale y toma alcohol”, sentenció furioso junto a otro video del accidente. Si bien Tomás Holder no sufrió heridas de gravedad, vivió un mal momento en la madrugada del domingo y decidió compartir lo sucedido en su perfil social, donde relató el impacto y mostró imágenes del vehículo tras el choque.

El vergonzoso percance que vivió un participante de Gran Hermano en la pileta

Los participantes de Gran Hermano aprovecharon la pileta y Luana y Cola vivieron una situación muy particular: en medio de juegos de manos, a Cola se le vio el peluquín.

En concreto, lo que ocurrió fue lo siguiente: según lo que se pudo apreciar en los cortes que se hicieron viral en redes sociales, estaban jugando abrazados y en un momento, él agachó la cabeza y al levantarse, se le vio cómo el aplique de cabello se deslizó en exceso hacia atrás. Dejó entrever, de esa manera, las entradassdel participante.

Cola se reincorporó rápidamente e intentó dejar la cabeza gacha hasta asegurarse de tener todo en su lugar. Igualmente, en las redes sociales no dejaron lugar a dudas ni tampoco perdonaron.

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