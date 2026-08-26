River le gana 1 a 0 a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final

El equipo de Eduardo Coudet es más que la visita, pero iguala sin goles ante el conjunto colombiano en el Monumental en el duelo decisivo por el pase a cuartos, tras el 0-0 en Bogotá.

River juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

River e Independiente Santa Fe empatan 0 a 0 en el estadio Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana , en un partido en el que el equipo de Núñez tiene la obligación de avanzar con la serie abierta después del 0-0 registrado en Colombia. El árbitro es Esteban Ostojich y en el VAR está Leodán González, ambos de Uruguay.

River empezó el partido con amplio dominio del juego y muy cerca del arco rival. Al minuto de juego, Sebastián Driussi tuvo la primera oportunidad clara tras un remate desde el centro del área, pero la pelota se fue por encima del travesaño. Inmediatamente después, Ángel Correa tuvo su posibilidad pero en posición adelantada.

A los 5', Driussi volvió a aparecer en posición de ataque tras una asistencia de Gonzalo Montiel , aunque el derechazo se perdió apenas desviado por el sector izquierdo. Thiago Almada ejecutó un tiro libre directo desde afuera del área que pasó muy cerca del arco.

A los 12 minutos, Ángel Correa tuvo otra situación importante después de una asistencia de Montiel. El delantero recibió dentro del área por el sector derecho y sacó un pelotazo cruzado con la derecha que pasó muy cerca del palo, en un comienzo de partido favorable para el Millonario.

Independiente Santa Fe tuvo su primer acercamiento al arco de Santiago Beltrán a los 13' en un contragolpe. Hugo Rodallega recibió un pase vertical de Helibelton Palacios y disparó desde el sector derecho del área, pero la definición se fue alta y desviada, sin generar demasiado peligro para el arquero de River.

River manejó el partido durante la primera media hora y acumuló situaciones, aunque con menos frecuencia que en los primeros minutos. Driussi, Montiel, Acuña y Almada estuvieron cerca del área con tiros que fueron a las manos del arquero rival o pasaron cerca de los palos. El equipo de Eduardo Coudet sostuvo el control, pero sin lastimar demasiado a Independiente Santa Fe.

De la visita, el destacado fue Hugo Rodallega, que volvió a probar a los 25' desde afuera del área y desvió su remate, mientras que a los 32' Alexis Zapata conectó un cabezazo que terminó en las manos de Santiago Beltrán, en una de las pocas acciones del equipo bogotano cerca del arco local.

El equipo de Eduardo Coudet sostuvo el control y buscó lastimar con ataques cada vez menos constantes. Independiente Santa Fe intentó responder con réplicas rápidas, pero no consiguió inquietar demasiado a River. Hugo Rodallega volvió a probar a los 25 minutos desde afuera del área y desvió su remate, mientras que a los 32 Alexis Zapata conectó un cabezazo que terminó en las manos de Santiago Beltrán; luego, Almada volvió a rematar desviado y Correa tuvo otra oportunidad de pelota parada a los 36.

Un partido clave para River por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

El encuentro representa una prueba determinante para el ciclo de Eduardo Coudet, que llega con apenas un triunfo en sus últimos ocho partidos del semestre y necesita una clasificación para recuperar confianza, mientras que del otro lado aparece un conjunto colombiano que intentará aprovechar cualquier distracción para llevar la definición hacia su lado.

Para este compromiso, el entrenador recupera a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes se habían perdido el primer cruce por distintas lesiones y ahora forman parte de la alineación titular. Además, el entrenador cuenta desde el inicio con dos de sus principales refuerzos: Ángel Correa y Thiago Almada.

Sin embargo, River tiene algunas bajas importantes para la revancha porque Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Francisco Ortega no fueron incluidos en la lista de buena fe para disputar esta edición de la Copa Sudamericana, por lo que el técnico debió buscar alternativas para completar la convocatoria frente a Independiente Santa Fe.

El Millonario necesita quedarse con la serie para meterse entre los ocho mejores del certamen continental, después de haber terminado primero en el Grupo H con 14 puntos y de igualar sin goles en Bogotá. Con el Monumental como escenario, el conjunto de Coudet necesita dar un paso clave en una competencia que aparece como uno de sus principales objetivos del semestre.