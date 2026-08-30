30 de agosto de 2026 Inicio
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River: Leonardo Ponzio habló por primera vez y reveló si será el DT definitivo

El entrenador del Millonario destacó el triunfo contra Banfield en el Sur y se refirió a su continuidad en el equipo, después de la renuncia de Eduardo Coudet.

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Leonardo Ponzio

Leonardo Ponzio, DT de River.

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River volvió al triunfo contra Banfield.
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Ponzio brindó una conferencia de prensa por primera vez tras asumir como entrenador del equipo de Núñez e hizo alusión a su situación, luego de la salida de Coudet. "La palabra fue 'interinato', así que hay que saberla respetar. Esto será una consecuencia de muchos partidos y después se verá. El que me conoce sabe que mis momentos y de tomar decisiones en River fueron cada vez más locas pero estoy muy contento y feliz. Me debo a esta institución. Siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara".

En tal sentido, expuso los diálogos que mantuvo con los dirigentes de la institución. "El presidente y Enzo (Francescoli) me lo propusieron y como me conocen y en toda esta dinámica de mi vida y por lo que quiero a esta institución, acepté", señaló.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Leonardo Ponzio, DT de River.

También manifestó su visión sobre los futbolistas de River: "Hay un grupo de jugadores impresionante y conocía un poco cómo se manejan, por lo que es más fácil entrarles. Anteriormente no se habían dado los resultados por ciertas situaciones deportivas porque el fútbol tiene estas cosas. Mi idea es un proceso de muchas cosas. Se verá la idea reflejada cuando ganemos. Cuando ganás se ve lo bueno y cuando perdés se ve lo malo".

En tanto, Ponzio analizó la victoria contra Banfield en el Florencio Sola. "Hoy se logró ganar y es todo de lo que se venía trabajando y más de los chicos. Tuvimos dominio en la cuestión de poder jugar por dentro y que le llegue la pelota a Almada, Correa y Driussi. Tenemos un buen pie en el medio. Después, jugando de visitante, el local tiene que hacer todo el esfuerzo. El 3-2 es un lindo gol del delantero, el cual no se pudo hacer nada", expresó.

Por último, respaldó al defensor Lucas Martínez Quarta por los cuestionamientos de varios hinchas por su nivel: "Veo que es un momento como me ha tocado a mí. Lo he vivido. Lo conozco de chiquito, lo crie y siento que tiene un corazón por esta institución. Lo de él será una cuestión de circunstancia de momentos. Tiene calidad, es un jugador de Selección y jugó en Europa".

La frase del hijo de Ramón Díaz que ilusiona a los hinchas de River

River y Ramón Díaz protagonizaron el sábado un ida y vuelta que ilusiona a los hinchas del club, que vienen de recibir un duro golpe luego de la temprana eliminación por Copa Sudamericana, la cual precipitó la salida de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador.

Luego de que las redes oficiales del Millonario saludaran al riojano por su cumpleaños, Emiliano Díaz, hijo de Ramón y su ayudante de campo, se refirió al presente futbolístico del equipo y dejó una frase que alimenta las esperanzas de un posible regreso al banco del Monumental. "Es el momento de unirse por el bien de River", señaló en una entrevista con TyC Sports.

Ante la consulta sobre qué se siente que el hincha pida por la vuelta de Ramón Díaz, Emiliano explicó que son "sensaciones raras porque te da una felicidad enorme, porque es tu viejo, y a la vez sabemos que está un amigo tuyo sufriendo. Desde que nos fuimos esto no pasaba. La verdad que es agridulce la sensación".

"¿Cuánto tiempo pasó? ¿12 años? Ya es tiempo de unirse por el bien de River. Lo que se dice, estoy al tanto pero, trato de mantenerme un poco al margen. River estaba al margen, todo caminaba muy bien y ahora pasan estas cosas que te vuelven a hacer un cimbronazo", señaló el hijo de Ramón.

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