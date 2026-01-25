25 de enero de 2026 Inicio
Acaba de volver al fútbol argentino y se convirtió en el futbolista más caro de la Liga Profesional

Después de dos temporadas en el exterior, el jugador regresó al país como una de las grandes apuestas para el Torneo Apertura 2026. Su valor de mercado es el más alto de toda la Primera División.

Este es el futbolista más caro de la Liga Profesional de Fútbol.

  • Aníbal Moreno es el flamante refuerzo de River.
  • Después de dos temporadas en Palmeiras, volvió a la Argentina para jugar el Torneo Apertura 2026.
  • El sitio especializado Transfermarkt lo valuó en 13 millones de dólares.
  • Es el jugador más caro de toda la Liga Profesional.

El Torneo Apertura 2026 ya está en marcha y, con muchos equipos argentinos afrontando copas internacionales este año, la mayoría optó por reforzarse para competir de la mejor manera. En ese contexto, un jugador que acaba de volver al fútbol argentino se convirtió en el más caro de la Liga Profesional.

Se trata de Aníbal Moreno, quien llegó a River en este mercado de pases como una de las apuestas más fuertes del equipo que dirige Marcelo Gallardo. Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado es de 11 millones de euros, lo que equivale a algo más de 13 millones de dólares.

Esta cifra supera lo que el Millonario desembolsó por su fichaje, ya que la operación se concretó por unos 7 millones de dólares. Además, si su valor de mercado se suma al de sus compañeros, resulta que River es el plantel más caro de la Liga Profesional, con un total de 111,5 millones de dólares.

Aníbal Moreno presentación River

Los números de Aníbal Moreno en su carrera

Aníbal Moreno nació en Catamarca el 13 de mayo de 1999. Se formó en las inferiores de Newell's y debutó en Primera el 26 de febrero de 2019, en la victoria 3-0 ante San Martín de San Juan por el torneo local. En total, jugó 24 partidos en el club, convirtió un gol y aportó dos asistencias.

En 2021 llegó a préstamo a Racing, que a fin de año confirmó la compra del 50% de su pase; meses después compró un 30% más. En noviembre de 2022 ganó el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, el primer título de su carrera, y luego llegó la Supercopa Internacional 2023. Fueron 125 partidos, 8 goles y 4 asistencias.

En noviembre de 2023 se confirmó su transferencia al Palmeiras a cambio de 8 millones de dólares. En su primer semestre ganó el Campeonato Paulista: marcó uno de los goles de la final y fue elegido como la figura. En Brasil disputó 117 encuentros, convirtió 4 goles y repartió 4 asistencias.

