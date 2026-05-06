Bombazo: Francescoli se cansó de un conflicto interminable y un crack se puede ir de River El desgaste acumulado luego de meses de tensión entre el entorno del jugador y la cúpula del club derivó en una postura institucional clara. Por + Seguir en







Francescoli se puso firme en River.

Télam

De cara al mercado de pases de junio, uno de los nombres que aparece con más fuerza en la lista de posibles salidas de River es el de Ian Subiabre. El joven zurdo, que acumula minutos como titular bajo las órdenes de Eduardo Coudet, parece tener un futuro en Núñez cada vez más incierto. La decisión, según trascendió, ya estaría tomada a nivel dirigencial, con Enzo Francescoli a la cabeza.

El trasfondo de esta situación tiene historia. La relación entre el entorno del jugador y la dirigencia millonaria nunca terminó de recomponerse tras el conflicto que se desató en la negociación por la renovación de su contrato, proceso durante el cual Subiabre llegó a ser apartado del equipo por varios partidos. La firma final incluyó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, cifra con la que su representación nunca estuvo plenamente conforme. Ese desgaste acumulado es el que hoy empuja a ambas partes hacia una separación.

El episodio más reciente que confirma el rumbo fue una reunión entre el manager Enzo Francescoli y el representante del jugador, Claudio Caniggia. Según informó Germán García Grova en TyC Sports: "En las últimas horas se dio una reunión clave entre Claudio Caniggia y Enzo Francescoli por el futuro de Ian Subiabre. Se encontraron ayer en el Hotel Sheraton. Coudet lo tiene en consideración pero se buscarán refuerzos en ese sector del campo. Si llega una buena oferta, se vende".

Aunque el técnico Coudet valora el potencial del zurdo y le dio participación regular, también habría dado el visto bueno para su partida en caso de que llegue una propuesta conveniente, ya que el club planea reforzar esa zona del campo. El propio Francescoli parece haberse cansado de un vínculo desgastado, por lo que la postura del mánager es que ante una oferta interesante desde Europa, la operación se cierra. Caniggia ya inició gestiones en el exterior con el objetivo de encontrar una institución del viejo continente que presente una propuesta económica atractiva.

ian subiabre river bragantino @RiverPlate