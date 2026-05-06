Bombazo: Francescoli se cansó de un conflicto interminable y un crack se puede ir de River

De cara al mercado de pases de junio, uno de los nombres que aparece con más fuerza en la lista de posibles salidas de River es el de Ian Subiabre. El joven zurdo, que acumula minutos como titular bajo las órdenes de Eduardo Coudet, parece tener un futuro en Núñez cada vez más incierto. La decisión, según trascendió, ya estaría tomada a nivel dirigencial, con Enzo Francescoli a la cabeza.
El trasfondo de esta situación tiene historia. La relación entre el entorno del jugador y la dirigencia millonaria nunca terminó de recomponerse tras el conflicto que se desató en la negociación por la renovación de su contrato, proceso durante el cual Subiabre llegó a ser apartado del equipo por varios partidos. La firma final incluyó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, cifra con la que su representación nunca estuvo plenamente conforme. Ese desgaste acumulado es el que hoy empuja a ambas partes hacia una separación.
El episodio más reciente que confirma el rumbo fue una reunión entre el manager Enzo Francescoli y el representante del jugador, Claudio Caniggia. Según informó Germán García Grova en TyC Sports: "En las últimas horas se dio una reunión clave entre Claudio Caniggia y Enzo Francescoli por el futuro de Ian Subiabre. Se encontraron ayer en el Hotel Sheraton. Coudet lo tiene en consideración pero se buscarán refuerzos en ese sector del campo. Si llega una buena oferta, se vende".
Aunque el técnico Coudet valora el potencial del zurdo y le dio participación regular, también habría dado el visto bueno para su partida en caso de que llegue una propuesta conveniente, ya que el club planea reforzar esa zona del campo. El propio Francescoli parece haberse cansado de un vínculo desgastado, por lo que la postura del mánager es que ante una oferta interesante desde Europa, la operación se cierra. Caniggia ya inició gestiones en el exterior con el objetivo de encontrar una institución del viejo continente que presente una propuesta económica atractiva.
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Los números de Ian Subiabre en River
Subiabre llegó al primer equipo de River en 2024 y su presencia fue creciendo de manera creciente temporada a temporada. En su primera aparición registró 4 partidos en total entre liga, Copa Argentina e internacionales, sin goles ni asistencias. El salto cualitativo llegó en 2025, cuando sumó 18 presencias y aportó 2 goles y 1 asistencia, afianzándose en el club.
En lo que va de 2026, el rendimiento en términos de participación continuó en alza con 20 partidos disputados, 1 gol y 2 asistencias. En el torneo local acumula 16 encuentros este año, mientras que en la Copa Sudamericana leva 3.
Ian Subiabre River Sarmiento
En toda su carrera en el club, el zurdo registra 42 partidos, 3 goles y 3 asistencias, repartidos entre 30 encuentros de liga, 4 de Copa Argentina y 8 de torneos internacionales. Números que permiten ver una progresión, pero que no alcanzaron para convencer a la dirigencia de apostar a largo plazo por su continuidad.