Horóscopo de hoy, domingo 10 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 10 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna en Acuario de hoy impacta a todos los signos: cambios, decisiones y necesidad de libertad

(21 de marzo al 20 de abril)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

(21 de abril al 21 de mayo)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Destine más horas a su formación laboral. No se exceda con las fiestas nocturnas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La comunicación es fundamental en las relaciones. Momento para generar prosperidad económica. Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el grupo, surgirán oportunidades amorosas. No es buen momento para arriesgar su dinero en inversiones. Mal día para tomar decisiones en el trabajo. Las locuras de la noche le apartan del descanso, dosifíquese.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Jornada serena pero intensa en su relación sentimental. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. La jornada laboral de hoy será agotadora. Día favorable para alcanzar la estabilidad orgánica.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Vida profesional enriquecedora. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.