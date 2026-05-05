A qué hora juegan Boca y Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize, que viene de perder ante Cruzeiro en Brasil, buscará recuperarse en Ecuador, donde Claudio Úbeda apostará por los habituales 11 titulares.

El partido de Boca frente a Ecuador de Guayaquil, será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney + Premium.

Boca visitará a Barcelona de Ecuador este martes por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores , en un encuentro que podría ser clave para su futuro en el torneo de clubes más importante de América.

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El conjunto xeneize llega a este encuentro con una victoria obtenido frente a Central Córdoba , donde quedó entre los mejores equipos del Torneo Apertura y clasificó sin problemas a los playoffs, mientras que este torneo más allá que tuvo un aceptable inicio, perdió frente a Cruzeiro en Brasil .

De igual modo, quedaron segundos en la zona, producto de las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador. En caso de volver a conseguir los tres puntos, quedará muy bien perfilado de cara a las últimas dos fechas, ya que tendrá que jugar ambas en condición de local cuando reciba a los chilenos y brasileños.

Pensando en este choque, Claudio Úbeda volverá a apostar por los 11 habituales titulares y que tuvieron descanso el fin de semana, es decir, realizará nueve variantes respecto del equipo que viene de ganar en el Madre de Ciudades: los únicos que mantendrán el puesto son Leandro Brey y Milton Giménez.

De esta manera, la última línea será con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, Leandro Paredes estará acompañado junto a Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda. Mientras que Miguel Merentiel será el ladero del ex – Banfield.

Por su parte, el conjunto ecuatoriano atraviesa un flojo momento en esta competición, todavía no pudo sumar puntos y está prácticamente eliminado, por lo que se jugará sus últimas fichas ante el equipo argentino.

Para este encuentro, César Farías decidió preservar a los titulares durante fin de semana y el empate 1 a 1 frente a Manta por la 12° fecha del campeonato ecuatoriano dejó gusto a muy poco, teniendo en cuenta que jugó todo el segundo tiempo con un hombre más.

Pensando en el 11 inicial, el entrenador podría darle la oportunidad de jugar desde el arranque a Darío Benedetto acompañado probablemente de Héctor Villalba. Además, podrían jugar otros dos argentinos, Milton Céliz y Matías Lugo.

Barcelona de Ecuador vs. Boca: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 21.

21. Televisión: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo.

Monumental Isidro Romero Carbo. Árbitro: Carlos Betancur (Col).

Carlos Betancur (Col). VAR: Nicolás Gallo (Col).

Barcelona de Ecuador vs. Boca: probables formaciones