19 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra River por el Superclásico

El Xeneize pisó fuerte y se impuso sobre el Millonario en el Monumental por el torneo Apertura 2026, por lo que ahora buscará una nueva victoria.

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Boca le ganó a River en el Monumental.

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Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

El próximo encuentro de Boca será contra Defensa y Justicia, que el sábado perdió 3-1 con Independiente en Avellaneda. El cruce, que se jugará el jueves desde las 20 en el estadio Norberto Tomaghello por la jornada 16 del Apertura, será especial ya que ambos buscan clasificarse a los octavos de final del campeonato.

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Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

El último encuentro entre el Xeneize y el Halcón se produjo el 27 de septiembre de 2025 en Florencio Varela por la fecha 10 de la Zona A del torneo Clausura, cuando el equipo de La Ribera cayó 2-1 con un doblete de Abiel Osorio, mientras que Leandro Paredes anotó el gol de Boca de penal.

El conjunto de Claudio Úbeda marcha en la cuarta posición de la Zona B del Apertura con 21 puntos, por lo que el cruce con Defensa y Justicia será clave en el objetivo de ingresar a la siguiente fase del torneo.

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