El futbolista que jugó en River y Boca, pero su vida dio un giro y terminó en la cárcel

Tras debutar en un club grande, vestir camisetas históricas y pasar por prisión en dos ocasiones, rearmó su vida lejos del foco mediático.

La trayectoria de Carlos Damián Randazzo se caracteriza por un recorrido singular dentro del fútbol argentino , marcado por su paso por instituciones históricas y por un giro posterior que lo alejó definitivamente del ámbito profesional. Su nombre quedó asociado tanto a su presencia en equipos de alta relevancia como a una vida posterior atravesada por episodios judiciales que incluyeron estadías en la cárcel .

En la actualidad, desarrolla actividades alejadas del profesionalismo deportivo como la gestión de un gimnasio en Villa La Angostura y la venta de artesanías.

Su vida posterior estuvo atravesada por dos procesos judiciales que derivaron en detenciones, absolución en uno de los casos y nuevos intentos de reinserción.

También jugó en Racing, Defensa y Justicia y Guaraní Antonio Franco, aunque su rendimiento deportivo fue descendiendo con el paso del tiempo.

Su carrera incluyó debut en Boca Juniors, paso a River Plate, regreso al Xeneize y convocatoria a la Selección Argentina en la etapa de César Luis Menotti.

La previa del Superclásico: River y Boca están en sus vestuarios y se preparan para jugar en el Monumental

Durante su etapa como jugador, logró debutar en Boca Juniors y posteriormente vestir la camiseta de River Plate , además de regresar al club de origen en una carrera que combinó promesas iniciales y fluctuaciones en el rendimiento. También integró el radar de la Selección Argentina en una etapa temprana de su desarrollo.

Con el correr de los años, su vida tomó un rumbo distinto tras abandonar la actividad deportiva a los 25 años , en un contexto en el que su rendimiento había disminuido y su carrera comenzó a perder continuidad en el plano profesional. Posteriormente, ese derrotero derivó en causas judiciales que lo llevaron a estar detenido en prisión en más de una oportunidad, marcando un quiebre definitivo respecto de su etapa como futbolista.

Carlos Damián Randazzo debutó en Boca Juniors en 1978 , donde rápidamente fue señalado como una de las proyecciones del fútbol argentino. Su evolución lo llevó , cuatro años más tarde, a River Plate , convirtiéndose en un caso poco habitual dentro del fútbol local por su paso entre clubes rivales.

El recorrido de Carlos Damián Randazzo incluye pasos por Boca Juniors, River Plate y la Selección Argentina, en una etapa marcada por cambios de rendimiento y decisiones deportivas que definieron su carrera profesional.

En ese período también fue convocado a la Selección Argentina durante el ciclo de César Luis Menotti, lo que reforzó su proyección inicial. Sin embargo, su rendimiento no logró sostenerse en el tiempo y regresó a Boca Juniors, donde permaneció hasta el Torneo Metropolitano de 1984, etapa en la que su nivel ya mostraba una baja respecto de sus primeros años.

Luego de ese tramo, su carrera continuó con pasos por Racing, Defensa y Justicia y Guaraní Antonio Franco, aunque sin lograr estabilidad ni recuperar su rendimiento inicial. Finalmente, tras una etapa marcada por la pérdida de continuidad y el descenso de su nivel competitivo, Randazzo se retiró del fútbol profesional a los 25 años.

Su vida después del retiro

Tras alejarse del fútbol, Randazzo atravesó distintos episodios judiciales que marcaron su vida posterior. En 1993 fue detenido acusado del asesinato del empresario Virgilio Escobar, permaneciendo 11 meses en la unidad de Caseros, donde recibió la visita de Diego Maradona, y luego fue absuelto en el juicio correspondiente.

Años después, en 2005, volvió a quedar vinculado a una causa por tenencia de drogas en San Martín de los Andes, situación que derivó en un nuevo proceso judicial del que finalmente obtuvo la libertad. Entre ambos períodos intentó regresar al fútbol en Barracas Central, aunque sin éxito.

Carlos Randazzo, exfutbolista Luego de su retiro del fútbol, atravesó distintos procesos judiciales y reconstruyó su vida en el sur del país, donde desarrolló actividades como un gimnasio y la venta de artesanías en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Redes sociales

En su presente, a los 64 años, sostiene una vida alejada de la exposición pública, con actividades como la gestión de un gimnasio en Villa La Angostura y la venta de artesanías. Además, mantiene un rol activo como padre de siete hijos, fruto de distintas relaciones, y afirma haber reorientado su vida tras sus experiencias previas.