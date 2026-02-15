Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense El Xeneize igualó 0-0 con el Calamar en la Bombonera por el torneo Apertura 2026 y ahora se preparará para su próximo partido. Por + Seguir en







Boca ya se prepara para su próximo partido. X (@LigaAFA)

Boca empató 0-0 con Platense en la Bombonera en el marco de la quinta fecha de la zona A del torneo Apertura 2026, por lo que no pudo volver a la victoria tras la derrota con Vélez. Ahora, se preparará para su siguiente encuentro por el campeonato.

El próximo partido de Boca será contra Racing, que el sábado venció 2-0 a Banfield en el estadio Florencio Sola. El encuentro se llevará adelante el viernes a partir de las 20 en la Bombonera y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la sexta fecha del torneo ya que es uno de los clásicos del fútbol argentino.

Leandro Paredes Leandro Paredes, una de las grandes figuras de Boca. X (@LigaAFA) El último encuentro entre el Xeneize y la Academia se produjo el 7 de diciembre de 2025, cuando el equipo de Avellaneda se impuso 1-0 en La Boca con un gol de Adrián "Maravilla" Martínez, uno de sus futbolistas más determinantes, y avanzó a las semifinales del torneo Clausura 2025.

El cruce será especial para ambos equipos, ya que jugarán su primer clásico en el año. Por lo pronto, se enfrentaron en 221 oportunidades, de las cuales Boca se impuso en 94, Racing en 74 y empataron en 53.

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme En medio de las negociaciones para sumarlo como refuerzo, Adam Bareiro dejó una imagen que encendió las expectativas de los hinchas de Boca. El paraguayo marcó en el 2-0 de Fortaleza ante Ferroviario, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, y eligió un festejo con destinatario claro: manos detrás de las orejas, el histórico Topo Gigio popularizado por Juan Román Riquelme.