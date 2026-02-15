La Mona Jiménez interrumpió un show de casi cinco horas y causó preocupación: "Me quedo sin aire" El showman realizó su primer show del año este sábado para los enamorados y el calor lo obligó a frenar dos veces para respirar y tomar agua. Por + Seguir en







La Mona Jiménez se presentó ante 10.000 personas en el Complejo Forja de Córdoba. Instagram @lamonaoficial

La Mona Jiménez se presentó en el Complejo Forja de Córdoba desde la medianoche hasta casi las cinco de la mañana creando un recuerdo inolvidable para los enamorados que celebraron San Valentín con el artista. Sin embargo, la situación climática lo obligó a interrumpir el show varias veces por falta de aire.

"Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, boludo. Está faltando un oxígeno acá arriba", expresó el cantante tras interrumpir Se fue ante un público que respondió con aplausos y comprensión.

Embed - Estaba insoportable el calor en Forja y La Mona lo notó! Pero La Mona lo dio todo hasta el último #lamonajimenez #baile #idolo #fyp #diadelosenamorados @music.mood464 Estaba insoportable el calor en Forja y La Mona lo notó! Pero La Mona lo dio todo hasta el último #lamonajimenez #baile #idolo #fyp #diadelosenamorados sonido original - Music & Mood El Complejo Forja es un edificio con el techo alto, pero sin apertura hacia el cielo nocturno. "Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos", pidió el artista para renovar el aire en el lugar cerrado con una capacidad para 10.000 personas.

Al regresar el cantante de 75 años propuso hacer dos pausas de 15 minutos en vez de la ya pautada de 30 minutos, para priorizar su bienestar y el del resto de los artistas y técnicos presentes.

Más tarde en redes sociales quienes asistieron al show aseguraron que "solo se podía estar si te quedabas cerca de una puerta, sino imposible". Tanto este domingo como el día del show, la temperatura rondó los 30° en Córdoba.