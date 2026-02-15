La Mona Jiménez interrumpió un show de casi cinco horas y causó preocupación: "Me quedo sin aire"

La Mona Jiménez se presentó en el Complejo Forja de Córdoba desde la medianoche hasta casi las cinco de la mañana creando un recuerdo inolvidable para los enamorados que celebraron San Valentín con el artista. Sin embargo, la situación climática lo obligó a interrumpir el show varias veces por falta de aire.
"Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, boludo. Está faltando un oxígeno acá arriba", expresó el cantante tras interrumpir Se fue ante un público que respondió con aplausos y comprensión.
Embed - Estaba insoportable el calor en Forja y La Mona lo notó! Pero La Mona lo dio todo hasta el último #lamonajimenez #baile #idolo #fyp #diadelosenamorados
El Complejo Forja es un edificio con el techo alto, pero sin apertura hacia el cielo nocturno. "Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos", pidió el artista para renovar el aire en el lugar cerrado con una capacidad para 10.000 personas.
Al regresar el cantante de 75 años propuso hacer dos pausas de 15 minutos en vez de la ya pautada de 30 minutos, para priorizar su bienestar y el del resto de los artistas y técnicos presentes.
Más tarde en redes sociales quienes asistieron al show aseguraron que "solo se podía estar si te quedabas cerca de una puerta, sino imposible". Tanto este domingo como el día del show, la temperatura rondó los 30° en Córdoba.
Cómo siguió el show de La Mona Jiménez tras el susto
Tras la primera pausa, regresó con Sola en su cuarto, Me desespero, Ella a él y Luis, como si no hubiera necesitado recuperar el aire y tomar agua. Se mostraba fresco, a pesar de las circunstancias. Siguió con No es suficiente, Si te vas, Por qué te vas, La chica piola y Aventurera. Cuando el esfuerzo físico era evidente, volvió a frenar, disculparse y remarcó lo insoportable que estaba el calor.
Aún así, cerró con una seguidilla de hits que hicieron temblar Forja: La enamorada, Señor juez, 3 corazones, Celosa, No soy dios para perdonar, Si he sido infiel, Amor fantasma, El campesino y El solterito.
Embed - UNIVERSO Producciones on Instagram: " Donde suena La Mona, manda el cuarteto Así se vive el día enamorados en Forja! "
View this post on Instagram