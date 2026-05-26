Dolor en Boca: de qué murió Fernando Gayoso, el cerebro del éxito de los penales en la Libertadores 2023

El histórico entrenador de arqueros de Primera División falleció a los 55 años tras luchar durante los últimos años contra una dura enfermedad.

nEl mundo del fútbol argentino está de luto por la muerte de Fernando Gayoso a causa de una dura enfermedad que padecía desde hace años: falleció a sus 55 años a causa de Esclerosis Lateral Múltiple (ELA).

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El histórico entrenador de arqueros de Primera División había sido diagnosticado desde 2024 , aunque en las últimas semanas estuvo internado en el sanatorio Mitre a causa de una pulmonía.

Antes de alejarse del mundo del fútbol tras ser detectado con dicha enfermedad, pero sin dar muchos detalles sobre ello, Gayoso se desempeñaba como coordinador de entrenadores de arqueros de Boca , institución donde tuvo dos ciclos. Además, publicó un libro en el que compartió secretos de su especialización en materia de penales.

Casi un año después, totalmente alejado de la mayoría de las rutinas laborales, contó en una entrevista que padecía dicha enfermedad y dio detalles de las dificultades que le tocaba atravesar, además de los tratamientos y diversas cuestiones que lo rozaban en lo emocional.

“Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que l uchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra ”, fueron las palabras de Fran, su hijo, en las redes sociales tras confirmar su deceso.

Embed - FrancoGayoso on Instagram: "Hoy 26 de Mayo, se fue una leyenda, alguien que me enseño todo en esta vida, que lucho con toda su alma contra todo y sobretodo contra esta enfermedad, sufriste muchisimo y aun asi seguiste en pie de guerra, siempre dije que fuiste, sos y seras mi idolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decias, alguien que jamas se dio por vencido, sos todo para mi papi, hoy estas en el cielo con mami. Cuidenme porfavor. Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estas con mama descansando en paz. Que en paz descanses campeon. Gracias por todo lo que le diste al futbol, y ami en toda la vida, te amo" View this post on Instagram

De qué se trata el ELA, la enfermedad que sufría Fernando Gayoso

La Esclerosis Lateral Múltiple (ELA) afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como para caminar y hablar. Estas células nerviosas se llaman neuronas motoras y hay dos grupos de las mismas: el primero se extiende desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo y se denominan neuronas motoras superiores, mientras que el segundo se extiende desde la médula espinal hasta los músculos de todo el cuerpo y se denominan neuronas motoras inferiores.

La ELA suele comenzar en las manos, los pies, los brazos o las piernas, para luego se extiende a otras partes del cuerpo. Además, los músculos se debilitan a medida que mueren más células nerviosas y, con el tiempo, esto afecta la masticación, la deglución, el habla y la respiración.

Quién era Fernando Gayoso, el cerebro del éxito de los penales

Fernando Gayoso era un exaquero que jugó la mayor parte de su carrera en el ascenso, pero trabajó en el último tiempo en Boca. Llegó al conjunto de La Ribera en 2014, de la mano de Rodolfo Arruabarrena y fue parte del cuerpo técnico del Vasco hasta febrero del 2016, cuando fue apartado del cargo cediéndole su cargo a Guillermo Barros Schelotto.

Ahí Gayoso pasó a Racing, donde formó parte del cuerpo técnico de Eduardo Coudet y fue clave en la búsqueda y adaptación de Gabriel Arias, además de formar a los jóvenes Juan Musso y Chila Gómez.

gayoso Gayoso fue uno de los responsables de la gran Libertadores de Boca en 2023.

Entre los múltiples arqueros con los que trabajó, se destacan los siguientes nombres: José Luis Chilavert, Marcelo Barovero, Hernán Galindez, Fernando Monetti, Jorge De Olivera, Gabriel Arias, Juan Musso, Marcos Díaz, Javier García, Esteban Andrada y Chiquito Romero.

En su último ciclo en el Xeneize, fue fundamental en el trabajo de Agustín Rossi bajo los tres palos, convirtiéndose casi imbatible. El hoy arquero de Flamengo fue determinante en los penales y brindó una seguridad pocas veces vista en la historia moderna del club.

Pero también su nombre tomó fuerza durante los octavos de final de la Copa Argentina en 2023 cuando el conjunto de La Boca logró el pase a los cuartos nuevamente luego de superar por la tanda de penales a Almagro, donde la gran figura fue Sergio Romero, quien tapó los remates de Nahuel Basualdo y Agustín Maidana para sellar el pase a la siguiente ronda.