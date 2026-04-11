11 de abril de 2026 Inicio
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Llegó a ser una promesa en Boca pero deberá ir a prisión: su imprudencia al volante costó dos vidas

Un exdefensor surgido en el club xeneize enfrenta una condena firme tras un hecho vial fatal que cambió su destino.

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El exjugador manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

El exjugador manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

  • La Justicia confirmó una pena de 5 años de prisión efectiva por un choque fatal ocurrido en 2018.

  • El exfutbolista conducía a más de 190 km/h y con alcohol en sangre al momento del impacto.

  • El siniestro provocó la muerte de dos personas en la Avenida General Paz.

  • Tras la sentencia definitiva en 2025, quedó fuera del fútbol profesional.

Luego de ocho años del hecho, el exjugador Nahuel Zárate, que surgió como una promesa en Boca Juniors, deberá cumplir una condena de prisión efectiva luego de que la Justicia confirmara su responsabilidad en un siniestro vial que causó dos muertes.

El Rojo y el Xeneize jugarán en La Boca.
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El caso se remonta a septiembre de 2018, cuando el entonces futbolista protagonizó un choque en la Avenida General Paz. Las pericias determinaron que manejaba a una velocidad extrema y bajo los efectos del alcohol, lo que agravó su situación judicial.

Durante años, el proceso avanzó entre apelaciones y revisiones hasta que en mayo de 2025 la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia. A partir de ese momento, su carrera quedó definitivamente interrumpida.

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El accidente ocurrió en la Avenida General Paz durante la madrugada.

El accidente ocurrió en la Avenida General Paz durante la madrugada.

Nahuel Zárate y su paso por el fútbol

Formado en las inferiores de Boca Juniors, Zárate debutó en la Primera División en 2013, durante un ciclo en el que fue considerado una alternativa en la defensa. Su proyección lo llevó a integrar distintos planteles y sumar experiencia en el fútbol argentino.

Tras su salida del club xeneize, continuó su carrera en equipos del ascenso como Gimnasia de Jujuy, Güemes y Estudiantes de Caseros. Con el paso del tiempo, se consolidó como un defensor con recorrido en distintas categorías. Su último paso como profesional fue en Deportivo Morón, donde mantuvo continuidad antes de que su situación judicial condicionara su futuro deportivo.

Su vida después del retiro

El punto de quiebre ocurrió el 9 de septiembre de 2018, cuando protagonizó un choque fatal en Villa Riachuelo. Según la investigación, conducía con 1,74 gramos de alcohol en sangre y a una velocidad que superaba ampliamente los límites permitidos.

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El impacto contra un taxi provocó la muerte de dos hombres de 54 y 55 años, lo que derivó en una causa por doble homicidio culposo agravado. La gravedad de los hechos fue determinante en el fallo judicial. Finalmente, la Corte Suprema ratificó la condena a 5 años de prisión e inhabilitación para conducir. Con la sentencia firme, el exdefensor fue apartado de su club y puso fin a su carrera profesional.

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