Cuándo se reanuda el Torneo Apertura 2026 tras el parate por la fecha FIFA El campeonato local retoma su calendario con una jornada cargada de partidos y cruces clave en ambas zonas. Por + Seguir en







Independiente y Racing protagonizarán el clásico de la jornada.

El Torneo Apertura 2026 vuelve el 1° de abril tras la pausa por compromisos internacionales.

La fecha 13 se jugará entre el 1 y el 6 de abril .

El clásico de Avellaneda será el plato fuerte del fin de semana.

River y Boca tendrán partidos clave en la lucha por la clasificación. El Torneo Apertura 2026 se reanuda el miércoles 1° de abril, luego del parate por la fecha FIFA, con el inicio de la jornada 13 que será determinante en la pelea por la clasificación a la siguiente fase. Este regreso marcará el comienzo de una seguidilla de encuentros sin margen de error para varios equipos.

La competencia, que comenzó el 22 de enero, entra en su tramo decisivo con un calendario ajustado antes del Mundial 2026, lo que obliga a los equipos a sostener regularidad en cada presentación. Además, la cercanía de la definición aumenta la presión sobre los planteles y los cuerpos técnicos.

En este contexto, la reanudación llega con partidos atractivos, como el clásico entre Independiente y Racing, y cruces que pueden modificar la tabla en ambas zonas, en un torneo donde cada punto empieza a tener un peso específico en la definición. Incluso, algunos resultados podrían empezar a perfilar a los clasificados a la siguiente instancia.

Boca vs Instituto El torneo local retoma su calendario tras la fecha FIFA. X (@InstitutoACC) Los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 La fecha 13 comenzará el miércoles 1 de abril con el duelo entre Lanús y Platense, y se extenderá hasta el lunes 6, con una programación que incluye encuentros clave en ambas zonas. El jueves tendrá como plato fuerte el cruce entre Talleres y Boca a las 20:30, mientras que el viernes se destaca el choque entre San Lorenzo y Estudiantes.

El sábado aparecerá uno de los partidos más esperados: el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, programado para las 17:30, en un duelo interzonal que siempre genera gran expectativa. El domingo, en tanto, será el turno de River, que recibirá a Belgrano desde las 18:00, en otro de los encuentros destacados de la jornada.