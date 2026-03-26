La combinación de una figura del deporte y una personalidad mediática mantiene la atención del público.

¿Qué dijo un famoso ex futbolista ante los rumores que lo vinculaban con una modelo argentina?

¿Qué dijo un famoso ex futbolista ante los rumores que lo vinculaban con una modelo argentina? : las versiones de romance no tardaron en instalarse luego de que se viralizara una imagen que mostraba a un deportista junto a una famosa conductora en una cena en Buenos Aires.

La escena , que tuvo lugar en un restaurante del barrio de Las Cañitas, generó comentarios sobre una posible relación entre ambos. Sin embargo, el exjugador salió rápidamente a aclarar la situación.

Según trascendió, los protagonistas de las especulaciones amorosas frecuentan el mismo grupo social, donde suelen reunirse para jugar al pádel y compartir encuentros informales.

Las especulaciones comenzaron luego de que se difundiera una foto de ambos compartiendo una noche gastronomica. A partir de allí, distintos programas de espectáculos comenzaron a analizar el vínculo.

Ante la repercusión, Chatruc rompió el silencio y desmintió cualquier vínculo romántico . Según explicó, su relación con Sabrina Rojas es simplemente de amistad.

Jose Chatruc y Sabrina Rojas

“Sabri es una amiga”, aseguró, y explicó que ambos comparten un grupo de amigos en común con quienes suelen organizar encuentros y salidas. Además, reveló que la propia conductora periodística ya le había anticipado que podrían surgir rumores si se los veía juntos en público.

En una primera reacción, el actual panelista deportivo optó por el humor para esquivar las preguntas sobre su vida personal, e incluso utilizó un tono irónico que generó risas y dejó abierta la duda en el ambiente. Esto hizo que, lejos de apagarse, las versiones sobre un posible romance continuaran circulando.

Si bien el jugador negó una relación amorosa, sí tuvo palabras elogiosas hacia la actriz, a quien describió como una mujer “hermosa”.