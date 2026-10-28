Copa Sudamericana: a qué hora se ponen a la venta y cuánto salen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

Conmebol anunció que la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Conmebol explicó que el expendio de tickets será en tres etapas, dependiendo de la categoría, para el encuentro que se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Conmebol anunció que la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
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