28 de octubre de 2026 Inicio
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Copa Sudamericana: a qué hora se ponen a la venta y cuánto salen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

Conmebol explicó que el expendio de tickets será en tres etapas, dependiendo de la categoría, para el encuentro que se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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Los precios para la final de la Copa Sudameticana van desde los 90 a los 250 dólares.

Los precios para la final de la Copa Sudameticana van desde los 90 a los 250 dólares.

Conmebol anunció que la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Las figuras de Boca y River en los partidos previos al clásico: Leandro Paredes y Ángel Correa. 
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Noticia en desarrollo.-

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