Copa Sudamericana: a qué hora se ponen a la venta y cuánto salen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

Conmebol explicó que el expendio de tickets será en tres etapas, dependiendo de la categoría, para el encuentro que se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.