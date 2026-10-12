La promesa de Miguel Merentiel si Boca conquista la Copa Sudamericana El delantero uruguayo contó que pinesa hacer si el Xeneize se consagra campeón del torneo continental. Además, habló de las críticas a su rendimiento y lamentó la lesión de Leandro Paredes. Por Agregar C5N en









Miguel Merentiel dejó abierta la posibilidad de hacerse un tatuaje si Boca consigue ganar la Copa Sudamericana. En la previa de la semifinal frente a Vasco da Gama, el delantero uruguayo habló sobre sus expectativas con el equipo y reveló qué estaría dispuesto a hacer para celebrar una eventual consagración internacional.

Durante una entrevista con ESPN, la Bestia contó que nunca se hizo un tatuaje, ni siquiera después del nacimiento de sus hijos, pero reconoció que un título con el Xeneize podría motivarlo a dar ese paso. “Puede ser que me tatúe. La verdad que nacieron mis hijos y no me hice ni un tatuaje, y sería algo lindo tatuarme algo de acá”, expresó.

La declaración se produjo en la antesala de una serie clave para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que buscará avanzar a la final del certamen continental frente al conjunto brasileño.

Merentiel habló de las críticas a su rendimiento El atacante también se refirió a los cuestionamientos que recibe por su desempeño y aseguró que trabaja para ganarse un lugar dentro del equipo. “Siempre me quieren sacar y termino dando la cara. Lo trabajo, lo hago de la mejor manera, me sacrifico para que llegue mi momento. Cada partido es una final para mí”, sostuvo.

Además, explicó que se siente cómodo como centrodelantero, aunque reconoció que el juego aéreo no es uno de sus puntos fuertes. “Me siento bien jugando de nueve. Sé que no soy un gran cabeceador ni nada, pero busco mi momento y mis movimientos, que sé que no me van a defraudar, así que trato de darle para adelante”, señaló.

Por otra parte, Merentiel lamentó la lesión de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho y será una baja importante para Boca. “Nos queríamos morir. Lea es un jugador único para nosotros. Dolió más esa lesión que cómo salió el partido”, reconoció el uruguayo. Boca vs Vasco da Gama: día y horario El Xeneize afrontará la semifinal de ida ante Vasco da Gama este martes 13 de octubre a las 21.30 horas en La Bombonera, con la ilusión de avanzar en la Copa Sudamericana y acercarse a un título internacional que también podría dejar una marca en la piel de su delantero.