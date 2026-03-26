River vs. Boca ya tiene fecha y horario confirmados: cuándo se juega el Superclásico La Liga Profesional de Fútbol anunció cuándo se jugará el partido en el Monumental, previsto para la fecha 15 del campeonato. Por + Seguir en







Leandro Paredes y Giuliano Galoppo en el último Superclásico.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó que el Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental se llevará adelante el domingo 19 de abril a las 17, en el marco de la fecha 15 del torneo Apertura 2026. Se tratará del primer cruce entre ambos equipos este año.

A través de su sitio web, la LPF informó el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16, por lo que los equipos de la máxima categoría del fútbol argentino ya conocen cuándo jugarán sus próximos partidos. Por lo pronto, el último Superclásico se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2025 por la jornada 15 del torneo Clausura 2025 en la Bombonera, donde Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Franco Mastantuono contra Boca Franco Mastantuno fue la figura de River contra Boca en el Monumental en 2025. Prensa River En tanto, el último partido entre el Millonario y el Xeneize en Núñez se disputó el 27 de abril por la fecha 15 del Apertura. En esa oportunidad, River ganó 2-1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Merentiel convirtió para Boca.

Por otro lado, la LPF expuso que el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que también es uno de los partidos más atractivos del fútbol argentino, se jugará el sábado 4 de abril a las 17:30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini por la fecha 13. Además, Lanús y Banfield se enfrentarán el lunes 13 de abril a las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez por el clásico del Sur en la jornada 14.

El cronograma completo de las fechas 13, 14, 15 y 16 del torneo Apertura 2026 Fecha 13 Miércoles 1° de abril