26 de marzo de 2026 Inicio
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River vs. Boca ya tiene fecha y horario confirmados: cuándo se juega el Superclásico

La Liga Profesional de Fútbol anunció cuándo se jugará el partido en el Monumental, previsto para la fecha 15 del campeonato.

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Leandro Paredes y Giuliano Galoppo en el último Superclásico.

Leandro Paredes y Giuliano Galoppo en el último Superclásico.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó que el Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental se llevará adelante el domingo 19 de abril a las 17, en el marco de la fecha 15 del torneo Apertura 2026. Se tratará del primer cruce entre ambos equipos este año.

Actualmente, el estadio Monumental tiene una capacidad de 85 mil espectadores
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A través de su sitio web, la LPF informó el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16, por lo que los equipos de la máxima categoría del fútbol argentino ya conocen cuándo jugarán sus próximos partidos. Por lo pronto, el último Superclásico se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2025 por la jornada 15 del torneo Clausura 2025 en la Bombonera, donde Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Franco Mastantuono contra Boca
Franco Mastantuno fue la figura de River contra Boca en el Monumental en 2025.

Franco Mastantuno fue la figura de River contra Boca en el Monumental en 2025.

En tanto, el último partido entre el Millonario y el Xeneize en Núñez se disputó el 27 de abril por la fecha 15 del Apertura. En esa oportunidad, River ganó 2-1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Merentiel convirtió para Boca.

Por otro lado, la LPF expuso que el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que también es uno de los partidos más atractivos del fútbol argentino, se jugará el sábado 4 de abril a las 17:30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini por la fecha 13. Además, Lanús y Banfield se enfrentarán el lunes 13 de abril a las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez por el clásico del Sur en la jornada 14.

El cronograma completo de las fechas 13, 14, 15 y 16 del torneo Apertura 2026

Fecha 13

Miércoles 1° de abril

  • 20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

  • 15.00 Barracas Central – Sarmiento
  • 17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.
  • 20.30 Talleres – Boca

Viernes 3 de abril

  • 15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez
  • 17.15 Unión – Deportivo Riestra
  • 19.30 San Lorenzo – Estudiantes

Sábado 4 de abril

  • 13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
  • 17.30 Independiente – Racing
  • 21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

  • 15.30 Gimnasia – Huracán
  • 18.00 River – Belgrano
  • 20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

  • 19.00 Argentinos – Banfield
  • 21.15 Instituto – Defensa y Justicia

Fecha 14

Viernes 10 de abril

  • 21.00 Belgrano - Aldosivi

Sábado 11 de abril

  • 15.00 Deportivo Riestra – Instituto
  • 17.15 Estudiantes – Unión
  • 17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos
  • 19.30 Boca – Independiente
  • 21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Domingo 12 de abril

  • 15.00 Newell’s – San Lorenzo
  • 15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)
  • 17.30 Atlético Tucumán – Tigre
  • 17.30 Huracán – Rosario Central
  • 20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

  • 16.30 Sarmiento – Gimnasia
  • 16.30 Defensa y Justicia – Talleres
  • 19.00 Lanús – Banfield
  • 21.30 Vélez – Central Córdoba

Fecha 15

Viernes 17 de abril

  • 20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

  • 15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
  • 17.15 Instituto – Estudiantes
  • 19.30 Independiente – Defensa y Justicia
  • 21.45 Argentinos – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

  • 13.30 Aldosivi – Racing
  • 17.00 River – Boca
  • 20.30 Rosario Central – Sarmiento
  • 20.30 Talleres – Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

  • 15.00 Barracas Central – Belgrano
  • 17.15 Central Córdoba – Platense
  • 17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.
  • 19.30 San Lorenzo – Vélez
  • 21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús
  • 21.45 Tigre – Huracán

Fecha 16

Jueves 23 de abril

  • 20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

  • 17.00 Deportivo Riestra – Independiente
  • 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
  • 19.15 Lanús – Central Córdoba
  • 21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

  • 14.00 Platense – San Lorenzo
  • 17.00 Estudiantes – Talleres
  • 19.15 Sarmiento – Tigre
  • 21.30 River – Aldosivi

Domingo 26 de abril

  • 15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
  • 17.30 Newell’s – Instituto
  • 17.30 Belgrano – Gimnasia
  • 20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

  • 18.45 Vélez – Unión
  • 21.00 Huracán – Argentinos
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