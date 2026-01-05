Copa Davis 2026: Argentina confirmó el equipo que debutará ante Corea del Sur

El capitán Javier Frana confirmó los cinco tenistas que representarán a la Albiceleste en la primera ronda que se disputará el 7 y 8 de febrero en Busan.

El capitán de la Selección argentina de Tenis , Javier Frana, confirmó el equipo que representará a la Albiceleste para la primera ronda de la Copa Davis frente a Corea del Sur en febrero.

En la lista habrá grandes sorpresas de los cinco nombres, cuatro será debutantes con la camiseta celeste y blanca: para los singles a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez , ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP, mientras que para el dobles, el capitán citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

La gran ausencia de los jugadores más experimentados se debe a que la serie se disputará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de la ciudad surcoreana de Busan , coincidiendo casi con el inicio del Argentina Open que se desarrollará a partir del 9 del mismo mes.

“Quería darles un contexto de todas las adversidades que nos vimos envueltos desde el minuto uno que supimos cuál era el sorteo”, comenzó explicando Frana en un video publicado por la Asociación Argentina de Tenis en la cuenta oficial de X.

En esa línea, señaló que “los cambios producidos por la ITF en cuanto a las fechas y el calendario , hizo que nuestro tenis argentino se vea claramente perjudicado porque afecta directamente y no es compatible con la gira sudamericana privándolos a los jugadores que estén en el equipo de Copa Davis ”, y también hizo referencia al Challenge de Rosario o incluso al Torneo de Buenos Aires.

“Es por eso que entiendo, y todos conocemos lo que significa representar a la República Argentina, nuestro país en Copa Davis, el valor que tiene, el sueño que es para todos ellos. Pero también nos vimos en esta ingrata situación de tener que estar optando y es por eso que también agradezco a todos que han hecho un enorme esfuerzo”, indicó.

Embed Javier Frana anuncia el equipo de Copa Davis para enfrentar a Corea del Sur



La Selección contará con 4 debutantes (Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y Guido Andreozzi) y el ya experimentado Andrés Molteni.



Por otra parte, el capitán argentino aclaró que “hubo insistencias muy fuertes para tratar de cambiar la fecha”, adelantar, aunque sea, uno o dos días, para que le de la posibilidad a los jugadores a que tengan al menos tengan la chance, sin tanta preparación de poder jugar el ATP de Buenos Aires, pero que no se dio ya que Corea del Sur “fue inflexible”.

En comparación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre donde quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán argentino solo pudo convocar a Molteni que, en dobles junto a Horacio Zeballos, perdió la llave ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6(10)-7(12).

Entre las principales ausencias, se destacan las de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del ATP 250 de Buenos Aires.

Copa Davis 2026: cuándo jugará Argentina la primera ronda

Rival: Corea del Sur

Corea del Sur Días: 7 y 8 de febrero

7 y 8 de febrero Lugar: Busan, Corea del Sur

Busan, Corea del Sur Estadio: Gijan Stadium

Gijan Stadium Jugadores convocados: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Guido Andreozzi y Andrés Molteni