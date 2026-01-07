Jaldo destacó el secuestro de 160 kilos de marihuana en Tucumán: "Es el resultado de una política de seguridad muy dura" El gobernador subrayó las medidas para la lucha contra el narcotráfico que implementó la provincia, el trabajo sostenido de la fuerza policial y el accionar coordinado con el sistema judicial. Por + Seguir en







Jaldo destacó los resultados de la política de seguridad en Tucumán.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destacó el operativo realizado por la policía para secuestrar casi 160 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Luján y subrayó los resultados de la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico que implementó el gobierno provincial.

El mandatario puso en valor el trabajo sostenido de la fuerza policial y el accionar coordinado con el sistema judicial, en el marco de una estrategia definida desde el inicio de su gestión para enfrentar el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia.

droga tucuman La droga fue hallada durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Luján. En ese sentido, Jaldo explicó el alcance de las decisiones adoptadas desde octubre de 2023 y afirmó: “Desde aquel 29 de octubre de 2023, que nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada, y hoy estamos teniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán”.

Al comparar las estadísticas de incautaciones, el gobernador destacó el crecimiento interanual de los procedimientos y señaló: “Si comparamos el año 2024 con el 2025, en cocaína hemos incrementado casi un 300% la incautación, y en marihuana hemos incrementado un 1.600%. En 2025 hemos superado los 1.100 kilos de marihuana y otro tanto en cocaína”.

Respecto al operativo realizado en Villa Luján, Jaldo atribuyó el resultado al trabajo previo de investigación y coordinación institucional. “Es producto del trabajo de inteligencia que viene realizando nuestra Policía de Tucumán a través de las unidades especiales, con el acompañamiento de la Justicia de la provincia. Venimos de secuestrar casi 400 kilos de marihuana y ahora, en un nuevo operativo en San Miguel de Tucumán, se secuestraron cerca de 160 kilos”, expresó.