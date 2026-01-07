Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 7 de enero

7 de enero de 2026 Inicio
El mayorista bajó por tercera rueda consecutiva, mientras que en el Banco Nación retrocedió $5 para alejarse del techo de $1.500 tras el anuncio de un nuevo REPO para el pago de vencimientos. En tanto, los financieros operaron estables y el blue acompañó la tendencia: cerró en niveles mínimos de 15 días.

El dólar oficial cayó $7,50 y cotizó este miércoles a $1.460 en su tercera baja consecutiva, mientras que el minorista en Banco Nación operó para la venta a $1.485, luego de una leve caída en la rueda del martes, tras el anuncio del Ministerio de Economía de un nuevo REPO con bancos privados para pagar los vencimientos de deuda del 9 de enero. En tanto, los financieros acompañaron la tendencia a la baja y el dólar blue también bajó $5, a $1.515 en las primeras jornadas de estreno del nuevo esquema cambiario, con bandas de flotación actualizadas en línea con Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El dólar oficial y un inicio de año calmo.
El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, pasará a ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

El dólar oficial cerró 2025 con un alza de $427,50.

El dólar oficial cerró 2025 con un alza de $427,50.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.434,28 para la compra y $1.485,21 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.460 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.930,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.532,48 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.494,56.

Dólar futuro

El dólar futuro se ubicó en $1.487 para la venta.

