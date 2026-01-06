6 de enero de 2026 Inicio
United Cup: Argentina logró clasificar a cuartos de final por primera vez

El equipo terminó segundo en la zona A, tras vencer a España y caer ante Estados Unidos, y le alcanzó para poder avanzar de fase. Su próximo rival será Suiza, liderado por Stan Wawrinka.

Argentina logró clasificar a cuartos en la United Cup.

El equipo argentino de la United Cup tuvo un aliado extra y fue un francés. Sucede que, gracias al triunfo de Arthur Rinderknech ante Italia, y luego de una positiva participación, Argentina logró avanzar a cuartos de final del certamen y enfrentará al Suiza de Stan Wawrinka, el miércoles.

La Selección argentina contará con 4 jugadores debutantes para la primera ronda ante Corea del Sur
Con un contundente 3 a 0, Argentina había vencido a España con las victorias de Solana Sierra, Sebastián Báez y el dobles con Lourdes Carlé y Guido Andreozzi. Pero luego cayó ante Estados Unidos por 2 a 1. La buena noticia es que esa victoria de Báez ante Taylor Fritz, fue clave.

Pero como dependía de otros resultados, la victoria de Rinderknech ante Flavio Cobolli para cerrar el 2-1 a favor de Italia, a pesar de su eliminación, le sirvió a Argentina para pasar como mejor segunda y está en cuartos de final por primera vez desde el inicio del torneo.

De este modo, el equipo nacional enfrentará a Suiza con las figuras de Belinda Bencic y Stan Wawrinka. La serie será el miércoles a las 6 horario argentino.

Qué es la United Cup

El torneo, que se disputa en Australia, reparte puntos para el ranking ATP y WTA, además de un premio total de u$s11.806.190.

