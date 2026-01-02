2 de enero de 2026 Inicio
Conmoción: una de las promesas del deporte mundial murió en el incendio del bar de Suiza

El joven tenía 16 años y era uno de los máximos prospectos del golf. La federación internacional lo despidió a través de un emotivo posteo en redes sociales.

Emanuele Galeppini tenía 16 años.

El incendio registrado en el bar “Le Constellation”, en la ciudad suiza de Crans-Montana, provocó más de 40 víctimas fatales. Más allá de la conmoción en general, el dolor alcanza al mundo del deporte ya que los muertos estaría Emanuele Galeppini, un golfista italiano de 16 años señalado como una de las grandes proyecciones de la disciplina.

Báez logró la primera victoria argentina del 2026.
El impacto fue inmediato en Italia y en el ambiente del golf mundial. A través de sus redes sociales, la Federación Italiana de Golf expresó su pesar por la presunta muerte del joven deportista.

“La Federación Italiana de Golf lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven atleta que representó la pasión y los valores más genuinos del deporte. En este momento de inmenso dolor, acompañamos a su familia y seres queridos. Emanuele, vivirás siempre en nuestros corazones”.

Sin embargo, puertas adentro, la familia del adolescente aún no baja los brazos. Sebastiano Galeppini, tío del joven, sostuvo que la situación todavía no está cerrada: “Por ahora Emanuele figura como desaparecido y estamos aguardando los resultados del ADN. En definitiva, todavía existe una posibilidad”.

Galeppini era uno de los m&aacute;ximos proyectos del golf

Galeppini era uno de los máximos proyectos del golf

Emanuele, nacido en Génova y residente en Dubái, aparece en el listado oficial de personas no identificadas difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Su padre viajó de inmediato a Suiza tras conocer la noticia del incendio, convencido de que su hijo se encontraba en el local celebrando la llegada del Año Nuevo. La última vez que hablaron fue alrededor de la medianoche, cuando habían intercambiado saludos por las fiestas.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el teléfono celular de Emanuele fue encontrado en la morgue a la que fueron trasladados los cuerpos de las víctimas, así que se esperan las pruebas de ADN para la confirmación.

Por ese motivo, pese al mensaje de despedida difundido por la Federación Italiana de Golf, la familia insiste en que solo los análisis forenses permitirán establecer con certeza su destino.

Más allá de la tragedia, Galeppini ya había dejado una huella en el golf juvenil. Considerado un talento excepcional, competía con regularidad en torneos de Europa y Oriente Medio y en abril de 2025 se había consagrado campeón del Omega Dubai Creek Amateur Open, una de las competencias amateurs más destacadas de la región.

