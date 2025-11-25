De qué trata la quinta y última temporada de Stranger Things Desde las 22 de este miércoles, llega la entrega final de una de las producciones "tanque" de Netflix. Se espera una batalla final entre Eleven y Vecna, después de que este último causara varias muertes y destrozos en Hawkins. Por







Durante la cuarta temporada, Vecna causó varias muertes y estragos en el extraño pueblo de Hawkins.

Después de una larga espera de tres años, a las 22 horas de este miércoles se estrenará la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las producciones "tanque" de la plataforma Netflix: ¿De qué trata la entrega final? Se espera una batalla épica entre la joven Eleven (Millie Bobby Brown) y Vecna (Jamie Campbell Bower), luego de que este causara estragos en Hawkins, el extraño pueblo de Indiana que todos creen maldito por los repetidos sucesos paranormales, entre incendios, varios adolescentes muertos y hasta un catastrófico terremoto.

Para saber de qué trata la quinta y última temporada de esta serie, primero hay que situarse en cómo terminó la cuarta entrega, en la que se reveló cuál es el origen de los aterradores sucesos que comenzaron con la desaparición de Will (Noah Schnapp) en un submundo lleno de monstruos y su desesperada búsqueda por parte de su grupo de amigos que se ganó el cariño del público.

Luego de que Vecna, quien había sido enviado al inframundo por Eleven, recuperara fuerzas mediante el asesinato de cuatro jóvenes atormentados por la depresión, finalmente logró abrir un portal que conecta ambas realidades. El grupo de amigos de Hawkins intentó evitarlo, pero su resultado fue un desastre. En la batalla contra Vecna y sus monstruos, murió Eddie Munson (Joseph Quinn), un personaje efímero, pero adorado. Además, Max (Sadie Sink), la mejor amiga de Eleven, quedó postrada en un coma que parece irrecuperable.

Embed - Netflix Latinoamerica on Instagram: "Tenemos un plan… y es un poco loco. Mira 'Stranger Things 5: Volumen 1', disponible el 26 de noviembre, solo en Netflix." View this post on Instagram Ahora, Eleven y sus amigos de Hawkins deberán enfrentarse a una batalla final con Vecna para evitar que finalmente conquiste el mundo entero con sus terroríficas criaturas.

“El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa", detalla la sinópsis de la quinta y última temporada de Stranger Things.

"La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, adelantan sobre la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. Embed - Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix En una entrevista concedida al medio TheWrap, los hermanos Duffer aseguraron que la última temporada será más corta que la anterior, la cual tuvo un total de 13 horas, aunque sos episodios serán notoriamente extensos. "Las últimas temporadas serán más como un Retorno del Jedi , en el sentido de que empiezan desde el principio. Habrá menos preámbulos. Y creo que la gente entenderá de qué hablo cuando vea el final de esta temporada. Es como si simplemente siguiéramos adelante", dijo Matt. El final de Stranger Things se dividirá en tres partes con episodios que durarán entre una y tres horas. Los primeros del “Volumen 1″ llegarán a Netflix el miércoles 26 de noviembre. Los siguientes tres del “Volumen 2″ se estrenarán el jueves 25 de diciembre, durante Navidad, y el “Final” sucederá el miércoles 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo. En Argentina se podrán ver los días mencionados a partir de las 22 horas.