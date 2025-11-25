25 de noviembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

La fragancia mencionada por el mediocampista despertó gran interés entre los usuarios. También existe una opción similar a un precio más accesible.

Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

  • El mediocampista dio a conocer cuál es la fragancia que utiliza y el dato generó curiosidad entre sus seguidores.
  • El aroma pertenece a una casa francesa reconocida por sus perfumes intensos y duraderos.
  • La esencia elegida destaca por notas cálidas, dulces y orientales que muchos usuarios buscan para uso diario.
  • Existe una opción internacional más económica que imita de manera aproximada el carácter del perfume original.

Leandro Paredes dio a conocer cuál es su perfume favorito con un detalle que llamó la atención de sus seguidores. Su elección pertenece a una marca conocida por crear perfumes de carácter fuerte y presencia marcada.

En cada entrevista suele mencionar que su sueño es vestir la camiseta albiceleste.
Es argentino y sorprendió a todos en España: ahora sueña con jugar en la Selección argentina

El interés por las fragancias asociadas a figuras públicas suele crecer rápidamente y este caso no fue la excepción. La confesión de Paredes impulsó la búsqueda del producto en tiendas online, donde muchos consumidores intentan conocer sus características y su precio.

Ese entusiasmo también motivó a quienes buscan alternativas más accesibles, ya que varias marcas ofrecen versiones inspiradas en perfumes importados con perfiles aromáticos similares.

Cuál es el perfume favorito de Leandro Paredes

Paredes contó que utiliza Montale París, una fragancia que generó un fuerte interés desde que mencionó su nombre. El elegido es Arabians Tonka, un perfume de estilo oriental y dulce, pensado para quienes prefieren aromas intensos que duren varias horas sobre la piel.

Su composición se distingue por una salida cítrica dada por la bergamota y la mandarina, dos notas que aportan frescura y un toque frutal. En el corazón aparecen la tonka, protagonista de la mezcla por su aroma cremoso y dulce, y la vainilla, que suma calidez. La base combina ámbar con madera, lo que crea un final cálido y ligeramente seco que sostiene el carácter sensual de la fragancia.

Cuánto sale el perfume favorito de Leandro Paredes

Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de $300.000, ya que se trata de un producto importado. Para quienes buscan una alternativa más económica, una opción disponible en compras internacionales es la versión 791P de Perfumes 10. Este tiene un valor que suele estar por debajo de los $20.000 mil.

