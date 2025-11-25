La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

25 de noviembre de 2025 Inicio
La casa madre del fútbol argentino anunció la no renovación del contrato de televisación de la Primera Nacional y Primera B Metropolitana con las empresas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A.

El objetivo de la AFA es mejorar los ingresos de los clubes.

El objetivo de la AFA es mejorar los ingresos de los clubes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la no renovación del contrato de televisación de las categorías Primera Nacional y Primera B Metropolitana que mantenía con las empresas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. del Grupo Clarín, según informó la entidad este martes a través de un comunicado oficial. Esta decisión abre la puerta a un cambio radical en la difusión de los partidos del Ascenso a partir de la próxima temporada.

Tras la finalización del vínculo contractual, la AFA reveló que la alternativa que cobra fuerza es la creación de una plataforma de streaming propia para la transmisión de ambas categorías. “Luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas a fin de que todos aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas”, precisó el comunicado.

El contrato con las compañías Torneos y Tele Red Imagen (perteneciente al Grupo Clarín) había estado vigente desde marzo de 2016, con una renovación posterior en junio de 2019. Esta nueva estrategia de la AFA se justifica en la búsqueda de "nuevas oportunidades" de negocio y monetización para estas divisiones del fútbol argentino.

La máxima entidad del fútbol nacional remarcó que el objetivo principal es mejorar significativamente los ingresos económicos "para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales". La decisión de buscar un nuevo esquema de televisación, ya sea con una plataforma propia o mediante una licitación, apunta a optimizar la renta que reciben los equipos del Ascenso.

Este cambio en el sistema de transmisiones contó con el respaldo unánime de los clubes de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, que consideran que el nuevo acuerdo no debe replicar las condiciones del contrato finalizado. Los dirigentes entienden que los ingresos por televisación deben reflejar de mejor manera el valor actual de los derechos de estas categorías.

