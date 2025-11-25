Crisis en San Lorenzo: Moretti se negó a declarar y sigue la tensión en el club El presidente azulgrana se negó nuevamente a declarar en la causa por presunta administración fraudulenta. Por







El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se negó a declarar en la indagatoria prevista por la Justicia nacional en la causa por presunta administración fraudulenta. La decisión del dirigente, que ya había postergado varias citaciones, amplificó el desconcierto interno y alimentó las dudas sobre su futuro y el del club.

Moretti debía presentarse este martes al mediodía ante la jueza Laura Graciela Bruniard, quien instruye la causa abierta luego de la difusión de una cámara oculta donde se lo ve guardando un fajo de dólares en su saco.

Lo que inicialmente fue explicado como una donación para las divisiones inferiores derivó en una versión distinta: su abogado, Gastón Marano, aseguró que el dinero correspondía a una deuda personal con la empresaria involucrada.

La contradicción entre ambos relatos ensució aún más un expediente que, desde abril, viene atravesado por disputas de competencia entre la Justicia porteña y la nacional. En ese escenario, la negativa de Moretti a declarar no solo complica su frente judicial, sino que profundiza la acefalía operativa que vive el “Ciclón”.

Con el panorama institucional en pausa y la Justicia avanzando paso a paso, San Lorenzo ingresa en semanas clave que podrían redefinir su conducción y el vínculo con la AFA, mientras la crisis política sigue escalando sin un horizonte claro.