Su historia de amor frente a las cámaras la hizo conocida en todo el mundo. Familiares y compañeros del programa la despiden con mensajes de cariño.

Sheila Mangubat , participante de Todo en 90 días en su versión antes del viaje, murió el sábado 21 de noviembre a los 35 años en Filipinas, apenas unos días antes de cumplir 36. La noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores del programa y, tiempo después, se conoció que la enfermedad que acabó con su vida era un cáncer ginecológico.

La causa fue revelada por Aimee Adiwang, actriz que trabajó con ella en el programa y se volvió muy cercana a la joven. En declaraciones a Page Six, Adiwang explicó que el cuadro oncológico fue detectado cuando el estado de salud de Mangubat ya se había deteriorado de manera considerable. Según relató, la exparticipante estuvo internada cuatro días antes de morir.

La familia no sabía que padecía cáncer y recién se enteró cuando ella ya estaba hospitalizada. Al comienzo, Mangubat les había dicho a sus allegados que tenía una infección urinaria, porque ese había sido el primer diagnóstico que le dieron los médicos. Adiwang agregó que el hijo adolescente de la joven, Jhonreil, le contó que su madre sufría una anemia severa y había tenido complicaciones circulatorias antes de fallecer.

Quien comunicó públicamente el fallecimiento fue David Dangerfield, la pareja con la que había protagonizado su historia en televisión. A través de Instagram compartió una fotografía en blanco y negro de Sheila y escribió: "Me rompe el corazón compartir la noticia de su familia. Estoy devastado y todavía intento procesar esta pérdida". En el mismo posteo pidió acompañamiento para el hijo de ella, para su familia y para él mismo, y agradeció los mensajes de apoyo recibidos.

Sheila Mangubat era originaria de Cebú, Filipinas, y alcanzó la fama internacional en 2023, cuando participó en la sexta temporada de Todo en 90 días, en su versión antes del viaje, producida por TLC. Vivía en su país natal junto a su mamá, su papá y su hijo Jhonreil. Su historia en pantalla comenzó con una relación a distancia con David Dangerfield, un estadounidense con quien había mantenido contacto desde 2021.

Los dos se conocieron por Internet, a través de un grupo de Facebook dedicado al lenguaje de señas y pensado para personas sordas que buscaban formar pareja. David es sordo y Sheila tenía dificultades para escuchar, ya que era solo parcialmente sorda y usaba un auricular. Esa condición compartida fue uno de los primeros lazos entre ambos y también uno de los ejes de su historia, dado que ella no dominaba del todo el lenguaje de señas y eso complicó la comunicación.

Redes sociales

Durante el programa, Dangerfield viajó a Cebú para encontrarse con ella por primera vez, un encuentro que registraron las cámaras. En esa estadía conoció a la familia de Mangubat y a Jhonreil, y dijo estar entusiasmado con la idea de formar una familia. La pareja atravesó desafíos vinculados a las diferencias culturales, a las dificultades de comunicación y a las condiciones económicas en las que vivía Sheila. El momento más recordado de la temporada llegó cuando David le propuso matrimonio antes de volver a Estados Unidos y ella aceptó.

Con el tiempo, las complicaciones continuaron con problemas financieros y dificultades para tramitar la visa K-1, lo que llevó a que el compromiso se cancelara en octubre de 2025. Según trascendió, la pareja retomó el vínculo en junio de 2026, aunque Dangerfield fue identificado como su exprometido al anunciar el fallecimiento. Su historia junto a David quedó como una de las más reconocidas de aquella temporada y dejó una fuerte presencia entre los aficionados al formato.