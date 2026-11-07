Boca campeón de la tabla anual: el primer título de la presidencia de Juan Román Riquelme El ídolo del Xeneize había sumado seis coronaciones como vice, pero se debía un grito como titular del club. Podrían sumarse las conquistas de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina el Trofeo de Campeones y el propio Clausura. Por Agregar C5N en









La felicidad del primer título de Juan Román Riquelme como presidente de Boca Juniors.

Boca Juniors se consagró campeón de la tabla anual de la Liga Profesional tras vencer a Defensa y Justicia, en la Bombonera, por 1 a 0 en la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura. Se trata del primer título en la presidencia de Juan Román Riquelme, al que podrían sumarse la Copa Sudamericana, la Copa Argentina el Trofeo de Campeones y el propio Clausura.

"Mi máximo deseo es que los chicos y el cuerpo técnico puedan salir campeones por el gran trabajo que hicieron en el año", había expresado el Diez en la previa de la triple definición entre el Xeneize, Argentinos y Rosario Central.

La sequía de títulos de Boca El último campeonato de Boca antes de esta triunfo fue la Supercopa Argentina 2022, disputada el 1° de marzo de 2023. En aquella final, el equipo venció 3-0 a Patronato con un triplete de Darío Benedetto.

Es decir que el Xeneize aguardó tres años, ocho meses y nueve días para volver a gritar campeón, un desahogo esperado por Román.

Es que luego de aquella coronación, además de los traspiés locales, el plano internacional estuvo complicado: Boca no clasificó a la Libertadores 2024 y debió jugar la Sudamericana, donde quedó eliminado ante Cruzeiro en los octavos de final. En 2025, Alianza Lima lo dejó afuera en el repechaje de la Copa y, meses después, el equipo tampoco superó la fase de grupos del Mundial de Clubes. Este año volvió a disputar la Libertadores, pero no avanzó de esa instancia.

Sin embargo, Riquelme sí conocía ya la gloria como dirigente. Durante su gestión como vicepresidente de Boca Juniors (entre 2019 y 2023), el club conquistó seis títulos: Superliga Argentina 2019/20 (marzo de 2020), Copa de la Liga Profesional 2020 (Copa Diego Maradona, enero de 2021), Copa Argentina 2019/20 (diciembre de 2021), Copa de la Liga Profesional 2022 (mayo de 2022), Primera División / Liga Profesional 2022 (octubre de 2022) y Supercopa Argentina 2022 (marzo de 2023).