16 de abril de 2026 Inicio
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Dónde ver River vs Boca en vivo

Con ambos planteles rotando jugadores en la semana para llegar en óptimas condiciones físicas, el enfrentamiento en el Monumental promete ser un espectáculo. Cómo verlo en vivo.

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River Plate y Boca Juniors se enfrentarán por primera vez en el año.

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán por primera vez en el año.

  • El partido entre River y Boca se disputará este domingo 19 de abril a las 17 en el Estadio Monumental.
  • El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Apertura y contará únicamente con la presencia de la parcialidad local.
  • El Superclásico será transmitido en vivo para todo el país a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports.
  • El duelo podrá seguirse de forma online mediante las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Tras cumplir con sus respectivos compromisos internacionales en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, River Plate y Boca Juniors se verán las caras en una nueva edición del Superclásico argentino. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tendrá lugar este domingo en el Estadio Monumental.

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El equipo de Núñez llega con el envión de su localía y el apoyo de su gente, ya que el partido se disputará únicamente con público local. Por su parte, el Xeneize buscará dar el golpe en territorio rival para escalar posiciones en un campeonato que entra en su etapa de definiciones.

El próximo 19 de abril, el esperado encuentro está pautado para comenzar a las 17 horas y se podrá seguir en vivo por televisión o canales de streaming.

Superclásico: cómo ver River vs. Boca en vivo por TV y online

El superclásico será transmitido de manera exclusiva por el Pack Fútbol. Las señales encargadas de la cobertura en directo para todo el territorio argentino serán ESPN Premium y TNT Sports. Ambas señales contarán con transmisiones en alta definición y análisis en la previa del partido.

Además, se podrá seguir el encuentro de forma online y a través de dispositivos móviles mediante las plataformas de streaming de los principales cableoperadores, como Flow, DGO y Telecentro Play. Es requisito indispensable contar con la suscripción activa al paquete de fútbol para acceder a estos contenidos.

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