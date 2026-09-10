Franco Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora es la carrera del GP de España y cómo verla en vivo La máxima categoría del automovilismo aterriza en una nueva pista y las miradas de los fanáticos argentinos estarán puestas en el desempeño del joven pilarense. Por Agregar C5N en









El corredor argentino buscará seguir sumando puntos.

La Fórmula 1 desembarca en territorio europeo para disputar la decimocuarta fecha de la temporada con la celebración del Gran Premio de España. La expectativa del público nacional estará concentrada en la actuación de Franco Colapinto, quien volverá a subirse al monoplaza de la escudería Alpine con el objetivo firme de sostener el ritmo competitivo exhibido en sus últimas presentaciones internacionales dentro de la categoría.

El joven referente del automovilismo argentino llega a este nuevo desafío con el envión de haber firmado un destacado noveno puesto en el emblemático trazado de Monza. Ese resultado le permitió sumar unidades valiosas en el clasificador general y ratificar su adaptación al auto del equipo francés, consolidando su presencia en la grilla frente a las máximas figuras del deporte motor a nivel global.

X | Alpine El escenario elegido para esta cita representa un reto inédito para todo el parque de pilotos, dado que la competencia se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Madrid. El trazado es un recorrido absolutamente desconocido para la grilla, ya que las instalaciones urbanas del denominado Madring no contaban con antecedentes de actividad oficial ni en la categoría principal ni en las divisiones formativas de la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

A qué hora es la carrera del GP de España de la Fórmula 1 La acción oficial de la Fórmula 1 en el inédito trazado urbano de Madrid tendrá su jornada decisiva el domingo con la disputa de la prueba principal. Tras superar las tres sesiones de ensayos libres y la prueba de clasificación pautada para el sábado, los monoplazas saldrán a la pista el domingo a partir de las 10 horas de la Argentina para poner en marcha el evento deportivo.

Kimi Antoelli logró su 6° victoria consecutiva en el año El cronograma estipulado marcará la decimocuarta presentación del calendario internacional, donde Franco Colapinto buscará completar un desempeño destacado a bordo de su vehículo. El público nacional podrá seguir las alternativas del recorrido a partir de ese horario en la mañana dominical, momento en que se apagarán los semáforos para dar inicio formal a la competencia en el circuito europeo.