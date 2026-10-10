Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: Max Verstappen se quedó con la pole y Franco Colapinto largará 15°

El piloto argentino terminó 16° en la sesión de clasificación, pero largará una posición más adelante por la sanción al inglés George Russell de Mercedes.

Colapinto salió con un nuevo motor tras el inconveniente en la carrera sprint

A pesar de los problemas que presentó el monoplaza en la carrera Sprint, Franco Colapinto junto con el equipo de Alpine lograron poner a punto el auto para la clasificación para el Gran Premio de Singapur: si bien no logró pasar el corte de la Q2, terminó 16°, pero largará 15° por la sanción a George Russell. Max Verstappen se quedó con la pole position.

Colapinto tuvo que abandonar la Sprint de Singapur: ganó Verstappen

Según informaron desde la escudería británica, detectaron un problema en el sistema de almacenamiento de energía del A526 del pilarense por lo cambiarán por otro utilizado previamente . Afortunadamente, no sufrirá penalización alguna . De todos modos, el equipo confirmó que seguirá investigando las causas para encontrar la respuesta al abandono en la carrera Sprint del sábado.

Inicialmente, el equipo perdió todos los datos y la comunicación con el coche durante el retiro de Colapinto. “Fue una lástima, un problema del auto ajeno a nosotros . Después veremos qué fue. Era una buena oportunidad”, explicó el piloto e intentó buscar soluciones para volver a la pista: “Intentamos arreglarlo y volver a la qualy. Ojalá hagamos un par de cambios buenos” .

En el segundo corte pensando en lo que será la carrera del domingo, Franco Colapinto había hecho una buena primera vuelta dejándolo 12°, justo detrás de su compañero Pierre Gasly, pero no logró pasar el corte a los primeros 10.

Sin embargo, en una nueva vuelta tuvo inconveniente y no pudo clasificar. Si bien en la última oportunidad de lograr mejorar sus tiempos venía haciendo unas primeras vueltas, sobre el final perdió el control de su Alpine y tuvo un leve choque contra los muros, por lo que no le alcanzó para pasar el corte.

Si bien terminó 16°, el domingo largará 15° por la penalización de George Russell que deberá salir último. Además del argentino, Nico Hulkenberg, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz y Gabriel Bortoleto se quedaron afuera.

En el TOP 10 quedaron: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Arvil Lindblad y Pierre Gasly.

LE PEGÓ A LA PARED: Franco Colapinto venía mejorando sus parciales, pero tocó su Alpine y no pudo meterse en Q3. Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/l3080R9UKc — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 10, 2026

Gran Premio de Singapur: Max Verstappen se quedó con la pole

En la pelea por los primeros puestos, el neerlandés Max Verstappen volvió repetir lo que hizo en la carrera sprint y largará desde la primera posición tras cosechar un tiempo de 1:31.373 que lo dejó delante de Charles Leclerc (1:31.427) y Lewis Hamilton (1:31.496).

Para el neerlandés representa su primera pole en el Gran Premio de Singapur, pero a lo largo de su carrera cosechó un total de 50.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, comenzará 7° con su Alpine tras ser “el mejor del resto” con un registro de 1:32.225 que le permitió ubicarse delante de los dos Racing Bulls.

La lista del Top 10 la completaron Kimi Antonelli, Lando Norris, Goerge Russell, Oscar Piastri, Gasly, Liam Lawson y Arvid Lindblad.