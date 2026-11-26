El empresario duplicó su promesa inicial y anunció que una de las participaciones será transferida por la compañía en diciembre, mientras que la segunda saldrá de su patrimonio personal y llegará en junio de 2027. La iniciativa está vinculada a un programa de cuentas de inversión infantil impulsado por el gobierno de Trump.

El hombre más rico del mundo, Elon Musk , anunció que cada niño de Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX , la empresa aeroespacial que dirige y que también desarrolla proyectos vinculados con la inteligencia artificial y las conexiones satelitales. La propuesta amplía un compromiso que había anticipado en octubre y contempla una participación financiada por la compañía y otra aportada directamente por el empresario.

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El anuncio fue realizado a través de una publicación en X, la red social de su propiedad. Allí, Musk precisó que SpaceX transferirá una de las acciones durante diciembre de 2026 , mientras que la segunda será entregada en junio de 2027, cuando venza el período de bloqueo que le impide disponer de determinados títulos.

"Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra mía personal", escribió el empresario. Además, recomendó a los beneficiarios conservar las participaciones como una inversión a largo plazo, con la expectativa de que su valor aumente considerablemente en el futuro.

Lo rimbombante del anuncio hace pensar que la iniciativa implicaría un gran monto para cada niño, pero la realidad es que, al cierre del miércoles 25 de noviembre de 2026, cada acción de SpaceX cotizaba a US$ 127,44 . Esto significa que cada niño recibirá u$s250, que en este momento no es una cifra significativa pero que podría aumentar si el valor de la empresa se dispara en el futuro.

Si se toma como referencia una población de aproximadamente 72 millones de menores y se supone que todos reciben las dos acciones, el valor total de la donación rondaría los 18.350 millones de dólares . Se trata de una estimación basada en la cotización de ese día y en la cantidad de beneficiarios potenciales, no de un monto definitivo.

Musk también justificó su recomendación de conservar los títulos a partir de las perspectivas de crecimiento de la compañía. En su publicación, sostuvo que SpaceX podría alcanzar una valoración extraordinaria si consigue concretar sus proyectos para establecer presencia humana en otros planetas y aprovechar una parte de la energía del Sol.

Cómo funcionará la entrega de acciones de SpaceX

La iniciativa está relacionada con las denominadas Trump Accounts, un programa de cuentas de inversión para menores promovido por la administración de Donald Trump. Estos instrumentos financieros fueron creados para facilitar el ahorro desde la infancia y permitir que los beneficiarios acumulen capital a lo largo de los años.

Según confirmó SpaceX, la compañía aportará una nueva acción de clase A a cada cuenta infantil que se encuentre activa y cumpla con los requisitos establecidos. Musk, por su parte, se comprometió a igualar esa contribución mediante la entrega de una participación de su propiedad.

Por lo tanto, el beneficio no alcanzará automáticamente a todos los menores que viven en Estados Unidos. Para acceder a las acciones, los padres o tutores deberán gestionar y activar una cuenta de inversión a nombre de sus hijos.

El programa contempla también una contribución inicial de 1.000 dólares por parte del gobierno estadounidense para los niños que cumplan determinadas condiciones, entre ellos los nacidos entre 2025 y 2028. Las cuentas están diseñadas para invertir los fondos en instrumentos financieros y, por regla general, restringen los retiros hasta que el beneficiario cumple 18 años.

La Casa Blanca había informado que hasta octubre se habían creado cerca de 70 millones de estas cuentas. Sin embargo, no precisó cuántas se encontraban efectivamente activas, un dato relevante para determinar la cantidad de menores que podrán recibir las participaciones de SpaceX.