Colapinto se animó a pronosticar el resultado del Boca - River

Franco Colapinto dialogó con un medio argentino en la previa a la próxima fecha de Fórmula 1, en Brasil. El piloto argentino se animó a predecir el resultado del superclásico del domingo y, además, habló de todo.

Por
Colapinto sonríe por el apoyo argentino

Colapinto sonríe por el apoyo argentino

El corredor pilarense charló con un medio argentino y tiró un posible resultado del superclásico del domingo el la Bombonera mientras espera por una nueva de Fórmula 1 en Interlagos, San Pablo. Además, habló de todo: el apoyo del público, la música y la comida.

La fragancia favorita de Pierre Gasly.
En una entrevista Cadena 3, Colapinto se la jugó: "Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien". Sabemos que es simpatizante del Xeneize y siempre que puede lo demuestra. De hecho, mencionó que llegará a las pistas del circuito con la camiseta "azul y oro" puesta.

Habló del peso de la cancha de boca para el rival y bromeó con no participar de la carrera si llega a retrasarse porque, si bien es prácticamente imposible, puede que el clásico y la carrera se disputen en horarios similares.

Colapinto feliz en Brasil: encuentro con Rubens Barrichello, histórico de la Fórmula 1

En su estadía en Brasil se encontró con el ex piloto, Rubens Barrichello, a quien Franco agradeció por su recibimiento y por la cena compartida. "Rubinho", como es popularmente conocido, le cocinó distintos tipos de carnes a la parrilla y el joven, quien quedó encantado por las habilidades culinarias de su colega, aseguró: "Algo aprendió de Argentina".

En el hospitality de Alpine, en un ambiente totalmente distendido, también se animó a responder sobre gustos musicales. "Escucho mucho cuarteto", adujo cuando el periodista que lo entrevistaba le mencionó que el medio era de Córdoba. Sin embargo, aprovechó el momento para recordar su amistad con Bizarrap y aseguró: "Hoy escuché todo el día el tema nuevo de Biza, la última session con Daddy Yankee".

Colapinto se puso serio y también habló sobre el Gran Premio de Brasil

El corredor hizo referencia a las condiciones climáticas en Brasil y mostró confianza en su equipo para la adaptación del auto. "Las condiciones climáticas son muy cambiantes y eso también genera oportunidades", comentó.

Además, no olvidó sus últimas participaciones y aseguró que están trabajando para mantenerse en carrera durante todo el circuito para que no se repitan los problemas con el auto, como pasó en Austin y en México. Lejos de las experiencias previas, se mostró seguro y convencido. "Confío en que vamos a mejorar pronto", cerró.

