A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Brasil: dónde verlo en vivo El argentino volverá a las pistas tras una semana de pararte, y con el fin de revertir la última imagen que dejó el año pasado, que no fue el esperado en el Autódromo de Interlagos, a la espera de la definición de su futuro en Alpine.







El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo desde las 14, hora argentina

Entrando en la recta final de la temporada de la Fórmula 1, este fin de semana volverá al ruedo en el Gran Premio de Brasil correspondiente a las 21° fecha, a la espera de la definición del futuro de Franco Colapinto en la máxima categoría.

Tras una semana sin circulación en las pistas, este viernes los pilotos volverán al ruedo en el Autódromo de Intergalos, donde el argentino buscará dar una mejor imagen de lo que fue su última presentación arriba del Williams, donde debió abandonar por un duro accidente, tras despistarse y destruir su monoplaza.

Sin tener aún asegurado un lugar en Alpine para el 2026, el pilarense será nuevamente local en el país vecino, no solo por la presencia de los argentinos que irán nuevamente a alentarlo, como lo están haciendo desde su irrupción en la máxima categoría, sino que la F1 lo ubicó como una de las figuras de la fecha, junto al brasileño Gabriel Bortoleto y Lewis Hamilton.

f1 brasil En lo que respecta a la pelea del campeonato de pilotos, Lando Norris (McLaren) está puntero con 357 puntos, apenas una unidad más que su compañero de equipo, Oscar Piastri. Pero también los sigue de cerca, el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull) se encuentra en la tercera posición con 321 puntos, y, matemáticamente, aún tiene chances de conseguir su quinto título mundial, teniendo en cuenta que esta fecha habrá carrera sprint, que da puntos adicionales.

