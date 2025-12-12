El sorprendente elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "Hoy todos en Alpine creen en él" El empresario italiano y mandamás de la escudería francesa destacó el rendimiento del piloto argentino en una temporada difícil: "La madurez en los últimos meses cambió completamente", expresó. Por + Seguir en







Briatore fue el promotor de Colapinto para asegurar su butaca en 2026.

El asesor ejecutivo de la escudería Alpine, Flavio Briatore, habló sobre el piloto argentino Franco Colapinto y sorprendió con sus elogios tras una irregular temporada en la Fórmula 1 donde no pudo sumar puntos: "He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él. La madurez en los últimos meses cambió completamente", expresó el italiano.

En diálogo con el medio especializado Last Word Sports, el empresario italiano remarcó la evolución del bonaerense arriba del Alpine A525, y dejó en claro su postura sobre el futuro de Colapinto: "Al principio había gente dentro del equipo que no estaba convencida de su rendimiento. Yo seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre”

Además, añadió: “En las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre, dos décimas arriba, dos abajo, y considero a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

briatore colapinto alpine El italiano fue, además, quien tomó la decisión estratégica de descartar el desarrollo competitivo de 2025 para apuntar todos los cañones a 2026, temporada que llegará con una nueva normativa técnica. El resultado fue duro: el equipo francés terminó último en el Mundial de Constructores, el peor resultado de su historia considerando también la etapa bajo el nombre Renault.

“Mi trabajo es entregarles a Pierre y Franco el coche adecuado el año que viene”, aseguró Briatore. El próximo chasis contará con motores Mercedes, la gran apuesta realizada por la escudería de Enstone.