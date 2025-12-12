12 de diciembre de 2025 Inicio
El sorprendente elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "Hoy todos en Alpine creen en él"

El empresario italiano y mandamás de la escudería francesa destacó el rendimiento del piloto argentino en una temporada difícil: "La madurez en los últimos meses cambió completamente", expresó.

Briatore fue el promotor de Colapinto para asegurar su butaca en 2026.

El asesor ejecutivo de la escudería Alpine, Flavio Briatore, habló sobre el piloto argentino Franco Colapinto y sorprendió con sus elogios tras una irregular temporada en la Fórmula 1 donde no pudo sumar puntos: "He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él. La madurez en los últimos meses cambió completamente", expresó el italiano.

En diálogo con el medio especializado Last Word Sports, el empresario italiano remarcó la evolución del bonaerense arriba del Alpine A525, y dejó en claro su postura sobre el futuro de Colapinto: "Al principio había gente dentro del equipo que no estaba convencida de su rendimiento. Yo seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre”

Además, añadió: “En las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre, dos décimas arriba, dos abajo, y considero a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

El italiano fue, además, quien tomó la decisión estratégica de descartar el desarrollo competitivo de 2025 para apuntar todos los cañones a 2026, temporada que llegará con una nueva normativa técnica. El resultado fue duro: el equipo francés terminó último en el Mundial de Constructores, el peor resultado de su historia considerando también la etapa bajo el nombre Renault.

“Mi trabajo es entregarles a Pierre y Franco el coche adecuado el año que viene”, aseguró Briatore. El próximo chasis contará con motores Mercedes, la gran apuesta realizada por la escudería de Enstone.

Cuándo vuelve la Fórmula 1, con la presencia de Colapinto en el 2026

Con la butaca asegurada de Franco Colapinto en Alpine y la fecha de presentación del nuevo monoplaza, los motores se pondrán marcha recién en marzo de 2026: la primera fecha de la temporada se disputará el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia como sede de la apertura del campeonato.

  • Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne): del 6 al 8 de marzo
  • Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai): del 13 al 15 de marzo
  • Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka): del 27 al 29 de marzo
  • Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir): del 10 al 12 de abril
  • Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Jeddah): del 17al 19 de abril
  • Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami): del 1 al 3 de mayo
  • Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal): del 22 al 24 de mayo
  • Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco): del 5 al 7 de junio
  • Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona): del 12 al 14 de junio
  • Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg): del 26 al 28 de junio
  • Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone): del 3 al 5 de julio
  • Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps): del 17 al 19 de julio
  • Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest): del 24 al 26 de julio
  • Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort): del 21 al 23 de agosto
  • Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza): del 4 al 6 de septiembre
  • Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid): del 11 al 13 de septiembre
  • Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku): del 25 al 27 de septiembre
  • Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur): del 9 al 11 de octubre
  • Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin): del 23 al 25 de octubre
  • Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City): del 30 de noviembre al 1 de octubre
  • Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo): del 6 al 8 de noviembre
  • Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas): del 19 al 21 de noviembre
  • Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail): del 27 al 29 de noviembre
  • Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina): del 4 al 6 de diciembre
