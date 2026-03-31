31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Colapinto correrá en Argentina: cuándo fue la última vez que un Fórmula 1 recorrió las calles de Buenos Aires

La vez que un auto de Fórmula 1 hizo una exhibición en CABA fue de la mano de Daniel Ricciardo arriba del Red Bull RB7 que había sido campeón del mundo. Esta será la primera vez que lo haga un argentino.

Por
Daniel Ricciardo había hecho una exhibición en Palermo en 2012 arriba del Red Bull campeón el año anterior.

Daniel Ricciardo había hecho una exhibición en Palermo en 2012 arriba del Red Bull campeón el año anterior.

Hace 14 años un monoplaza de Fórmula 1 había circulado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y, ahora, los fanáticos volverán a tener la oportunidad de volver a verlo, pero esta vez, lo hará nada más ni nada menos que el propio piloto argentino, Franco Colapinto en un auto de Alpine.

El Road Show de Franco Colapinto será el próximo 26 de abril en Palermo
Te puede interesar:

Colapinto en Argentina: con qué auto correrá por las calles de Palermo

Los fanáticos que no tienen la oportunidad de poder viajar a los Grandes Premios que se disputan en todo el mundo, pudieron vivir desde cerca cómo suena un vehículo de la máxima categoría en 2012, cuando el australiano Daniel Ricciardo hizo su presentación arriba del Red Bull RB7.

En aquella oportunidad, el piloto de por entonces 23 años desplegó su talento arriba de la máquina de Sebastian Vettel con un motor Renault RS27 V8 de 2,4 litros que había tenido la doble corona en 2011, el campeonato de Constructores y Pilotos, y que logró 18 de 19 poles position.

En la previa de la presentación, el piloto, que cuenta con Mercado Libre como main sponsor, sorprendió al público entonando el himno nacional argentino con el motor; lo despertó admiración y provocó la ovación del público. El circuito, que tuvo una trazada de 820 metros, se llevó a cabo entre el monumento de Los Españoles y siguió por la Avenida Del Libertador hasta el puente de la av. Infanta Isabel, allí tuvo varias salidas.

Embed - Red Bull F1 Show Run regresa a Buenos Aires 2012 - PRMotor TV Channel

También deslumbró al público con algunas vueltas e hizo los típicos trabajos de recambios de goma y para finalizar, Daniel se brindó con las clásicas “donas”, que son los trompos en los que dejó la marca de los neumáticos por varios días. Al bajar de coche, se tomó su tiempo para sacarse fotos y firmar autógrafos con los fanáticos argentinos.

Colapinto sorprendió a todos manejando un histórico auto deportivo por las calles de la Ciudad

En el 2024, el piloto Franco Colapinto causó furor en las calles de la Ciudad tras pasearse a bordo de dos autos deportivos históricos en el marco del evento en el que el joven recorrerá los principales puntos de la capital.

El pilarense, que ese mismo año debutó en la segunda categoría más importante del automovilismo mundial, formó parte del Gulf Tour Buenos Aires, ya que la petrolera es sponsor del equipo Williams Racing en la Fórmula 1 y del argentino.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

El pilarense que ya manejó un monoplaza de Fórmula 1 durante unas pruebas libres del 2024, comenzó el recorrido sobre el mediodía de este lunes en Costa Salguero, arriba de dos autos deportivos clásicos: un Shelby Cobra y un Ford GT40. Esta exhibición se dio un mes antes de que se confirmara su presencia en la Fórmula 1 en Williams.

“Mi viejo me contó muchas veces sobre un Cobra y era su sueño manejarlo. Ahora le dije ‘che, pa, lo voy a manejar yo, al final, antes que vos'”, reveló un diálogo con su padre sobre del amor por los autos y, mientras estaba arriba del mismo, agregó: “Es una bomba este auto”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto correrá en Argentina.

Colapinto hará una exhibición en Argentina con Alpine: "Nos vemos en casita"

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.
play

Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

“Elobjetivo será determinar si se requieren ajustes”, anticipó la FIA

La FIA evalúa cambios en la Fórmula 1 tras el accidente entre Bearman y Colapinto

La Fórmula 1 volverá recién el fin de semana del 3 de mayo en el GP de Miami

Tras el Gran Premio de Japón, cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

El circuito de Suzuka es uno de los más difíciles del calenddario de Fórmula 1. 

A qué hora corre Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1: cómo ver en vivo

Franco Colapinto largará en el 15° lugar en el circuito de Suzuka.

Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Rating Cero

La cinta animada, producida por Illumination y Nintendo, narra la aventura de Mario y Luigi en el Reino Champiñón. Su disponibilidad en la plataforma varió según la fecha y el país. 
play

Super Mario Bros: La película, ya está en Netflix y es el plan ideal para ver en familia: cuál es la trama

Las nuevas Películas que se suman a Netflix para entretener tu fin de semana
play

Esta hilarante comedia romántica volvió a las tendencias en Netflix y es perfecta para el fin de semana: cómo se llama

Se separó Chechu Bonelli.

Chechu Bonelli se separó de Facundo Pieres tras un supuesto mensaje de Zaira Nara

¿Bizarrap con Colapinto?

Viene Colapinto, ¿toca Bizarrap? La coincidencia que alimenta el rumor sobre la exhibición con el Fórmula 1 de Alpine

Florencia Peña con su nuevo look en tonos rojizos y mayor volumen.

La impresionante transformación de Florencia Peña: notable cambio de look

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.
play

Semana Santa 2026: las tres películas imperdibles sobre Pascuas para ver en Netflix

últimas noticias

Javier Milei buscará dilatar una vez más la discusión.

Financiamiento universitario: el Gobierno afirma que acatará el fallo, pero apelará ante la Corte Suprema

Hace 16 minutos
Irán integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Gianni Infantino confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

Hace 31 minutos
play

Cayó "La banda de los gitanos", acusada de estafas, secuestros virtuales y extosiones

Hace 40 minutos
play

Trabajadores de CNEA realizaron una caravana en contra del ajuste en el sector nuclear

Hace 41 minutos
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA que tendrán que pagar más de $100.000 en abril 2026

Hace 43 minutos