Colapinto correrá en Argentina: cuándo fue la última vez que un Fórmula 1 recorrió las calles de Buenos Aires

La vez que un auto de Fórmula 1 hizo una exhibición en CABA fue de la mano de Daniel Ricciardo arriba del Red Bull RB7 que había sido campeón del mundo. Esta será la primera vez que lo haga un argentino.

Hace 14 años un monoplaza de Fórmula 1 había circulado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y, ahora, los fanáticos volverán a tener la oportunidad de volver a verlo, pero esta vez , lo hará nada más ni nada menos que el propio piloto argentino, Franco Colapinto en un auto de Alpine .

Los fanáticos que no tienen la oportunidad de poder viajar a los Grandes Premios que se disputan en todo el mundo, pudieron vivir desde cerca cómo suena un vehículo de la máxima categoría en 2012 , cuando el australiano Daniel Ricciardo hizo su presentación arriba del Red Bull RB7.

En aquella oportunidad, el piloto de por entonces 23 años desplegó su talento arriba de la máquina de Sebastian Vettel con un motor Renault RS27 V8 de 2,4 litros que había tenido la doble corona en 2011 , el campeonato de Constructores y Pilotos, y que logró 18 de 19 poles position.

En la previa de la presentación, el piloto, que cuenta con Mercado Libre como main sponsor, sorprendió al público entonando el himno nacional argentino con el motor; lo despertó admiración y provocó la ovación del público. El circuito, que tuvo una trazada de 820 metros, se llevó a cabo entre el monumento de Los Españoles y siguió por la Avenida Del Libertador hasta el puente de la av. Infanta Isabel, allí tuvo varias salidas.

También deslumbró al público con algunas vueltas e hizo los típicos trabajos de recambios de goma y para finalizar, Daniel se brindó con las clásicas “donas” , que son los trompos en los que dejó la marca de los neumáticos por varios días. Al bajar de coche, se tomó su tiempo para sacarse fotos y firmar autógrafos con los fanáticos argentinos.

Colapinto sorprendió a todos manejando un histórico auto deportivo por las calles de la Ciudad

En el 2024, el piloto Franco Colapinto causó furor en las calles de la Ciudad tras pasearse a bordo de dos autos deportivos históricos en el marco del evento en el que el joven recorrerá los principales puntos de la capital.

El pilarense, que ese mismo año debutó en la segunda categoría más importante del automovilismo mundial, formó parte del Gulf Tour Buenos Aires, ya que la petrolera es sponsor del equipo Williams Racing en la Fórmula 1 y del argentino.

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El pilarense que ya manejó un monoplaza de Fórmula 1 durante unas pruebas libres del 2024, comenzó el recorrido sobre el mediodía de este lunes en Costa Salguero, arriba de dos autos deportivos clásicos: un Shelby Cobra y un Ford GT40. Esta exhibición se dio un mes antes de que se confirmara su presencia en la Fórmula 1 en Williams.

“Mi viejo me contó muchas veces sobre un Cobra y era su sueño manejarlo. Ahora le dije ‘che, pa, lo voy a manejar yo, al final, antes que vos'”, reveló un diálogo con su padre sobre del amor por los autos y, mientras estaba arriba del mismo, agregó: “Es una bomba este auto”.