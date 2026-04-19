Boca le ganó a River por el torneo Apertura 2026: cuándo es el próximo Superclásico El Xeneize venció al Millonario en el Monumental, por lo que se quedó con el clásico más importante del fútbol argentino. Ahora, piensan en sus próximos partidos, aunque también le ponen un ojo al siguiente encuentro entre ambos. Por + Seguir en







Boca le ganó a River en el Superclásico. X (@RiverPlate)

Boca le 1-0 ganó a River en el estadio Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026, por lo que se quedó con el clásico considerado el más importante del fútbol argentino. Ahora, ambos equipos piensan en sus próximos partidos, aunque también le ponen un ojo al siguiente Superclásico.

El próximo Superclásico no tiene una fecha definida, ya que podrían volver a enfrentarse en las fases eliminatorias del Apertura en caso de que avancen en sus respectivos cruces o en una hipotética final de la Copa Argentina. Por lo pronto, la Liga Profesional confirmó que disputarán un partido en la fecha 15 del torneo Clausura 2026 en la Bombonera, aunque todavía no informó el día ni el horario.

El último cruce entre el Xeneize y el Millonario en La Boca se produjo el 8 de noviembre de 2025 por la fecha 15 del torneo Clausura 2025, cuando el conjunto de La Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Con aquel triunfo, el equipo de Claudio Úbeda también se había clasificado a la Copa Libertadores.

river boca 2025 River y Boca jugaron en el Monumental. El Superclásico representa una de las rivalidades más apasionantes e históricas del fútbol argentino. En el historial, ambos equipos mantienen una diferencia de apenas cinco partidos en el contador de victorias entre sus enfrentamientos. Este dato es una muestra clara de la paridad histórica que define a este duelo, donde cada nuevo capítulo tiene el potencial de inclinar la balanza.