El fixture de Boca en 2026: será el único que tendrá que jugar contra los cuatro grandes

El Xeneize integrará la Zona A en el Torneo Apertura y Clausura, donde comparte grupo con tres grandes. El primer torneo empezará el viernes 23 de enero.

Boca integra la Zona A con San Lorenzo e Independiente

Boca integra la Zona A con San Lorenzo e Independiente, pero el interzonal será con Racing

Boca ya dio por finalizado el año 2025, pero este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer quiénes serán sus rivales para el próximo año y no la tendrá para nada fácil, ya que disputará todos los clásicos.

El Xeneize integrará la Zona A en el Torneo Apertura y Clausura 2026: compartirá grupo junto a Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Al tener que enfrentarse al Rojo y el Ciclón, los de La Ribera ya tienen confirmada la fecha de clásicos junto a River (en el Apertura será en el Monumental y en el Clausura en La Bombonera). Pero, además, en la jornada denominada como interzonal, quedó definido que se enfrentará a Racing.

De esta manera, si bien todavía resta que definir el fixture en el que se definirán las localías y en qué jornadas serán los enfrentamientos, los de La Ribera serán el único equipo que disputen los cuatro clásicos contra los equipos grandes del fútbol argentino en todo el año.

Calendario 2026: cómo quedaron definidas las zonas del Torneo Apertura y Clausura

LP 2026
