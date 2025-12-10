El fixture de Boca en 2026: será el único que tendrá que jugar contra los cuatro grandes

Boca ya dio por finalizado el año 2025, pero este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer quiénes serán sus rivales para el próximo año y no la tendrá para nada fácil, ya que disputará todos los clásicos.
El Xeneize integrará la Zona A en el Torneo Apertura y Clausura 2026: compartirá grupo junto a Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.
Al tener que enfrentarse al Rojo y el Ciclón, los de La Ribera ya tienen confirmada la fecha de clásicos junto a River (en el Apertura será en el Monumental y en el Clausura en La Bombonera). Pero, además, en la jornada denominada como interzonal, quedó definido que se enfrentará a Racing.
De esta manera, si bien todavía resta que definir el fixture en el que se definirán las localías y en qué jornadas serán los enfrentamientos, los de La Ribera serán el único equipo que disputen los cuatro clásicos contra los equipos grandes del fútbol argentino en todo el año.